Petro llama a organizar 'milicia popular' para defensa ciudadana

Especialistas advirtieron que se podría aumentar la desconfianza en las instituciones y dificultar la 'diferenciación entre organizaciones comunitarias'

El presidente Gustavo Petro instó el lunes a los movimientos sociales a organizar una “milicia popular” para defenderse de eventuales agresiones de lo que denominó el “fascio narcotraficante”.

A través de redes sociales, el mandatario colombiano emitió el mensaje después de que un líder indígena y un político de su partido fueran asesinados durante este fin de semana.

"Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular".

Ataca el fascio narcotraficante a las organizaciones populares del Cauca con atentados contra la vida de verdad. Atentado contra las autoridades indígenas y contra el diputado del Pacto histórico, comenzó el tradicional baile rojo de la muerte,



Le solicito al movimiento… https://t.co/rmHWSrU2Yc — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2026

Petro, quien militó en su juventud en la extinta guerrilla M-19, considera las "guardias libertadoras" como formas de "milicia popular que deben actuar en coordinación con el ejército nacional" en los lugares donde las "mafias" busquen dominar a los militares, a quienes instó a desobedecer si les ordenan "asesinar al pueblo".

En regiones como Cauca, donde las comunidades padecen la presencia de actores armados, especialistas advirtieron que se podría aumentar la desconfianza en las instituciones y dificultar la “diferenciación entre organizaciones comunitarias legítimas y estructuras armadas ilegales”.

Abelardo de la Espriella representa el fascismo para Colombia: Gustavo Petro

En los últimos días de su gobierno, Petro insiste en que su sucesor, Abelardo de la Espriella, representa la llegada del “fascismo” a Colombia. Tampoco reconoció la victoria electoral de De la Espriella alegando presunto fraude.

Instó a los movimientos sociales a reunirse el 7 de agosto en Cali para “organizar las guardias libertadoras y las formas de la resistencia”. Se espera que en el marco de la posesión presidencial se registren manifestaciones de sectores opositores a De la Espriella.

"Las guardias libertadoras sólo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea, es la comunidad la que decide si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión", aseguró Petro.

De la Espriella enfrentó críticas en campaña por declararse enemigo de los “señores de la izquierda”, a quienes había que “destriparlos”. Luego matizó su discurso diciendo que se refería a una confrontación ideológica en el “marco de la ley”.