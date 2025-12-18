Maduro llama a militares de Colombia a unirse; Petro lo rechaza

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este jueves su llamado a los militares de Colombia a unirse con el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender la soberanía regional “como un solo Ejército”, en medio de las tensiones generadas por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, una acción rechazada tanto por Caracas como por Bogotá.

Durante un acto de entrega de obras de rehabilitación de un sistema de metrocable en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro afirmó que mantiene firme su postura y ratificó su invitación a la unión entre ambos países en defensa del derecho a la paz.

“Le hice un llamado a los pueblos de Colombia y a sus militares a unirse al pueblo de Venezuela para defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo”, expresó.

El mandatario venezolano aseguró que no abandonará esta idea y sostuvo que, en caso de una agresión contra Colombia, Venezuela la defendería “sin dubitación”.

El llamado había sido formulado por primera vez un día antes, en rechazo a las operaciones aeronavales estadounidenses en la región.

Gustavo Petro le responde a Maduro

Tras el llamado de Maduro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su homólogo venezolano no debe dar órdenes al Ejército del país.

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, afirmó Petro al ser consultado sobre la posibilidad de que Maduro solicite apoyo directo a las Fuerzas Militares de Colombia. El jefe de Estado subrayó que la relación entre ambos países solo puede construirse desde el respeto mutuo. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, enfatizó.

Las declaraciones se producen luego de que Maduro llamara el miércoles a una “unión perfecta” entre los pueblos y militares de Venezuela y Colombia, en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países”, dijo Maduro.

Petro reiteró que la única forma en que un jefe de Estado podría dar órdenes a fuerzas militares de otro país sería mediante un proceso constituyente que respete la soberanía popular.

“Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército”, sostuvo, al referirse a una eventual integración regional que incluya a Colombia y Venezuela.

El mandatario colombiano añadió que la única organización armada binacional existente es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que calificó como “enemigo de Colombia, Venezuela y de Latinoamérica”, y responsabilizó de la violencia en zonas como el Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana.

Los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, iniciados en noviembre de 2022, permanecen suspendidos desde agosto de 2024 tras el vencimiento del cese al fuego bilateral.

