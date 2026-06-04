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Internacional

Pide Zelenski una reunión directa con Putin mediante una carta

El presidente ucraniano propone un alto al fuego total y diálogo cara a cara, mientras Rusia refuerza defensas tras nuevos ataques

  • 04
  • Junio
    2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitó negociaciones cara a cara con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a través de una carta pública en la que planteó un alto el fuego total y una salida diplomática al conflicto.

La misiva, la primera que Zelenski dirige públicamente al mandatario ruso desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, incluye una crítica al prolongado liderazgo de Putin y al rumbo que ha tomado la relación entre ambos países.

“Propongo una reunión”, escribió el presidente ucraniano, al insistir en la necesidad de establecer un diálogo directo.

Zelenski subrayó que Ucrania busca poner fin al conflicto bajo condiciones claras. “Ucrania propone un alto el fuego total y diálogo directo. No queremos una guerra permanente. La decisión es suya: terminarla con dignidad o prolongarla. Porque, si no lo hace, tendrá que seguir luchando por su propia supervivencia política”, advirtió.

El mandatario también reconoció que el contexto internacional ha cambiado, particularmente por el enfoque de Estados Unidos en otros conflictos. En ese sentido, consideró que sería un error esperar a que Washington retome el protagonismo en la resolución de la guerra en Ucrania.

En su mensaje, Zelenski aseguró que Rusia enfrenta un desgaste interno creciente. “Ahora los rusos se sienten cada vez más incómodos: no les gustan nuestros drones, la escasez, la inflación ni las restricciones. Tampoco ven el final de la guerra. Sus recursos se agotan y será más difícil sostener la lealtad interna”, afirmó.

Asimismo, llamó a Moscú a buscar una salida al conflicto. “No teman buscar la salida de esta guerra. Es lo que se exige ahora. Prolongarla solo ampliará el desgaste interno y externo. Ucrania quiere paz, pero está preparada para seguir luchando si esa decisión no llega”.

Las declaraciones se dan en un momento considerado clave en el desarrollo de la guerra, ya que Ucrania ha logrado recuperar cierta iniciativa en el campo de batalla, principalmente gracias al fortalecimiento de sus capacidades de ataque de largo alcance, lo que ha complicado el avance de las fuerzas rusas.

En paralelo, Rusia ha intensificado su ofensiva aérea sobre territorio ucraniano, enfocándose en explotar vulnerabilidades en la defensa de Kiev, especialmente ante ataques con misiles balísticos.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que reforzará las defensas aéreas de su país para contrarrestar los recientes ataques con drones ucranianos, que han alcanzado regiones profundas de su territorio y han impactado incluso el entorno del foro económico celebrado en San Petersburgo.


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