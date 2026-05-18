Elon Musk pierde demanda contra OpenAI por cambio de misión

Elon Musk perdió una de las demandas interpuestas contra OpenAI y sus principales ejecutivos al afirmar que traicionaron la visión compartida donde se estipula que se trataba de una entidad sin fines de lucro.

Esto ocurrió en la corte federal de Oakland, California, donde el jurado de nueve personas determinó que Musk esperaba demasiado para presentar su demanda, por lo que no se cumplió con el plazo estipulado.

Musk fue cofundador de OpenAI, que se lanzó en 2015, y luego creó ChatGPT. Luego de invertir 38 millones de dólares en sus primeros años, Musk acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y a su principal lugarteniente de haber virado a un modo de hacer dinero a sus espaldas.

Altman y OpenAI sostuvieron que nunca hubo una promesa de mantener a OpenAI como una organización sin fines de lucro para siempre. Argumentaron que Musk lo sabía y presentó su demanda porque no podía tener control unilateral sobre el desarrollador de IA de rápido crecimiento.

Juicio incluye testimonios de principales partícipes en desarrollo de empresa

El juicio de tres semanas incluyó testimonios de Musk, Altman y Greg Brockman, junto con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y una larga lista de otras personas del entorno de estos titanes tecnológicos.

La demanda de Musk alegaba que, además de un “incumplimiento de fideicomiso benéfico”, Altman y Brockman se enriquecieron injustamente con la ganancia inesperada a medida que el creador de ChatGPT se disparaba en valoración.

Por su parte, Brockman reveló durante el juicio que su participación en OpenAI vale alrededor de 30,000 millones de dólares.

Altman y Musk compitieron por ser director ejecutivo de OpenAI en sus primeros años. En su testimonio, Altman afirmó que le preocupaban los intentos de Musk de obtener más control sobre OpenAI, que buscaba construir de forma segura una forma de IA superior a la humana llamada inteligencia artificial general.

“Parte de la razón por la que iniciamos OpenAI es que no creíamos que la IAG pudiera estar bajo el control de una sola persona, por muy buenas que fueran sus intenciones”, manifestó Altman.

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