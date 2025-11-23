Plan de paz Rusia-Ucrania: Europa lo modifica

El debate internacional sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania vuelve a intensificarse. Reuters publicó el supuesto texto completo del plan de paz europeo, elaborado en respuesta a la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump. El documento revela importantes discrepancias entre ambas iniciativas, mientras Moscú acusa a Kiev y a la Unión Europea de “vivir en un mundo de ilusiones”, según palabras del presidente ruso, Vladímir Putin.

A continuación, te presentamos un análisis de los cambios más relevantes introducidos por Europa y cómo difieren del plan de Washington.

1) Europa elimina la cláusula sobre la expansión de la OTAN

El borrador europeo omite la restricción incluida en la propuesta estadounidense que prohibía a la OTAN ampliarse hacia nuevos miembros. Este punto formaba parte del apartado 3 del plan de EUA.

2) El límite del Ejército ucraniano sube a 800,000 efectivos

La Unión Europea propone un Ejército ucraniano más numeroso en tiempos de paz: 800,000 militares, frente a los 600,000 sugeridos por Washington.

3) La adhesión de Ucrania a la OTAN sigue sobre la mesa

El plan europeo afirma que el ingreso de Ucrania dependerá del consenso dentro de la Alianza Atlántica.

La estrategia estadounidense exigía lo contrario: que Kiev renunciara constitucionalmente a unirse a la OTAN y que la alianza incluyera una prohibición explícita en su carta fundacional.

4) Restricción al despliegue de tropas extranjeras, pero solo en tiempos de paz

Europa propone que la OTAN no envíe tropas a Ucrania únicamente durante periodos de estabilidad. El planteamiento de EUA era definitivo: ninguna presencia militar de la OTAN en territorio ucraniano.

5) Una garantía de seguridad de EUA, similar al Artículo 5

El borrador europeo detalla que la protección estadounidense funcionaría de forma parecida al Artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque a un miembro como un ataque a todos.

En la propuesta de Washington, la “garantía de seguridad” no estaba definida con este nivel de precisión.

6) Europa retira la prohibición de ataques ucranianos sobre Moscú y San Petersburgo

La restricción incluida en el plan de Trump —que impedía a Ucrania atacar estas ciudades rusas— desaparece por completo en la versión europea.

7) Rusia regresaría a la economía global, pero de forma gradual

El punto europeo contempla una reintegración escalonada de Rusia al comercio internacional, a diferencia del plan estadounidense, que no menciona esta progresividad.

8) Activos rusos: compensación total frente a inversión condicionada

Europa apuesta por mantener congelados los activos soberanos rusos hasta que Moscú compense todos los daños causados a Ucrania. El texto de Trump, en cambio, convertía 100,000 millones de dólares de estos activos en un fondo de reconstrucción del que EUA obtendría el 50% de las ganancias. Europa añadiría otros 100,000 millones.

9) Supervisión multilateral del acuerdo

La Unión Europea exige incluir tanto a Kiev como a los estados miembros en el mecanismo de supervisión.

La propuesta estadounidense limitaba esa función a Washington y Moscú.

10) Derechos y minorías: enfoque europeo más acotado

El plan europeo pide que Ucrania adopte las normas comunitarias sobre tolerancia religiosa y protección lingüística. La versión americana desarrollaba el punto con más amplitud, incluyendo programas educativos y compromisos bilaterales para eliminar prácticas discriminatorias.

11) Negociaciones territoriales desde la línea de contacto

Europa señala que las conversaciones partirán de la actual línea del frente, sin detallar posibles concesiones.

El borrador estadounidense definía ya varios territorios que quedarían bajo control ruso de facto, como Crimea, Lugansk y Donetsk.

12) Elecciones en Ucrania: sin fecha concreta

Mientras la propuesta de Trump daba un plazo de 100 días, la versión europea solo indica que los comicios deberán realizarse “lo antes posible”.

Coincidencias entre ambos documentos

Entre los puntos en común destacan la posibilidad de reintegrar a Rusia al G8 y el reparto equitativo de la electricidad generada por la central nuclear de Zaporiyia.

Por su parte, “The Telegraph” publicó otra supuesta versión del plan europeo, con condiciones más estrictas donde exige una transferencia total de la planta nuclear de Zaporiyia a Ucrania, sin límite al tamaño del Ejército ucraniano, libertad total de Kiev para permitir la presencia de tropas extranjeras y no menciona el retorno de Rusia al G8.

Finalmente, en declaraciones recientes, Vladímir Putin acusó a Kiev y a los gobiernos europeos de negar la situación real en el campo de batalla. Según él, Ucrania aún sueña con una “derrota estratégica” de Rusia, mientras que Estados Unidos ni siquiera ha logrado que Kiev acepte su propuesta inicial.

