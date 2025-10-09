Política arancelaria sirve para traer la paz al mundo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su política comercial y aseguró que los aranceles impuestos al restos de los países "han traído paz al mundo".

Al ser cuestionado por sus esfuerzos por lograr la paz, destacó el papel de su política comercial para conseguirlo.

"He hecho siete acuerdos de paz, en los que los países habían estado peleando, en muchos casos, 30 o 31 años, 135 o 137 años, y en los que millones de personas han sido asesinadas. Logré la paz, y lo hice, no en todos los casos, pero probablemente en al menos cinco de los siete que hemos hecho hasta ahora, a través del comercio", añadió.

El republicano afirmó que entre los conflictos que llevó a su fin se encuentra el de República Democrática del Congo-Ruanda; Egipto y Etiopía; así como Pakistán-India.

Durante su entrevista, defendió su estricta visión comercial para establecer acuerdos con otros países y poner fin a los conflictos.

"No vamos a tratar con personas que peleen. No vamos a hacer negocios y vamos a ponerles aranceles. No vamos a dejar que comercien en Estados Unidos. Les pondremos aranceles" aseguró.

