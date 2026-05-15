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Internacional

EUA prepara acusación formal contra Raúl Castro

La posible acusación surge en medio del aumento de la presión política de la administración de Donald Trump hacia el gobierno cubano

  • 15
  • Mayo
    2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una posible acusación penal contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996, un caso que amenaza con volver a elevar la tensión política entre Washington y La Habana.

La investigación está relacionada con el ataque ejecutado por aviones MiG cubanos contra aeronaves civiles donde murieron cuatro integrantes del grupo anticastrista. En aquel momento, Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba y era una de las principales figuras dentro del gobierno encabezado por Fidel Castro.

Aunque la posible acusación aún tendría que ser aprobada por un jurado federal, el tema ya provocó reacciones dentro del exilio cubano en Florida y aumentó las especulaciones sobre un endurecimiento de las medidas estadounidenses contra la isla.

El derribo que cambió la relación entre Cuba y EUA

El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate, organización dedicada a localizar y auxiliar a balseros cubanos en el estrecho de Florida.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Un tercer avión logró escapar de la zona antes de ser alcanzado.

El gobierno cubano argumentó que las aeronaves habían violado el espacio aéreo de la isla en repetidas ocasiones y sostuvo que se trató de una acción defensiva. Sin embargo, investigaciones internacionales concluyeron posteriormente que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional.

El caso representó uno de los momentos más delicados en las relaciones bilaterales tras el fin de la Guerra Fría y terminó por impulsar la aprobación de la Ley Helms-Burton, legislación que reforzó el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba.

Trump endurece nuevamente el discurso contra Cuba

La posible acusación surge en medio del aumento de la presión política de la administración de Donald Trump hacia el gobierno cubano, luego de meses de tensiones por las sanciones económicas y las restricciones al suministro de combustible hacia la isla.

El mandatario estadounidense evitó pronunciarse directamente sobre el proceso judicial, aunque recientemente describió a Cuba como “un país en declive” y dejó abierta la posibilidad de futuras acciones contra La Habana.

Analistas consideran que cualquier acusación formal contra Castro tendría un fuerte impacto político en el sur de Florida, especialmente entre grupos del exilio cubano que durante décadas han exigido responsabilidades por el derribo de las avionetas.

Sin embargo, especialistas también advierten que un proceso judicial no necesariamente derivaría en una acción militar o en un cambio de gobierno en Cuba, debido a la falta de una vía clara para ejecutar órdenes judiciales contra altos funcionarios cubanos dentro de la isla.

Raúl Castro aún mantiene influencia en la isla

Raúl Castro, de 94 años, asumió oficialmente la presidencia cubana en 2011 tras la salida de su hermano Fidel Castro y entregó el poder en 2019 a Miguel Díaz-Canel. Aunque se retiró de la dirigencia del Partido Comunista en 2021, distintas versiones apuntan a que todavía mantiene influencia dentro del aparato político y militar cubano.

Esta no sería la primera vez que autoridades estadounidenses investigan al exmandatario. En la década de 1990 también fue relacionado con presuntas operaciones de narcotráfico, aunque aquellas investigaciones nunca avanzaron hacia una acusación formal.

Hasta ahora, Estados Unidos únicamente ha condenado a un implicado por el caso de las avionetas: Gerardo Hernández, exintegrante de una red de espionaje cubana sentenciado por conspiración para cometer asesinato y liberado posteriormente durante un intercambio diplomático entre ambos países.


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