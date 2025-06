Por 'pesadilla estética', Musk restringe hashtag en anuncios de X

El dueño de la plataforma X, Elon Musk anunció que a partir del viernes 27 de junio, los hashtags dejarán de estar permitidos en los anuncios pagados. La decisión busca ofrecer una experiencia publicitaria “más limpia y elegante”, según explicó el empresario en una publicación realizada en su propia red social.

Starting tomorrow, the esthetic nightmare that is hashtags will be banned from ads on 𝕏