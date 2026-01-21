Putin se reunirá con Mahmud Abás en Moscú este jueves

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá este jueves con el presidente palestino, Mahmud Abás, informó el Kremlin en un comunicado difundido por la agencia TASS.

Según el Kremlin, en la reunión se debatirá el estado actual y las perspectivas de las relaciones bilaterales en los ámbitos del comercio, la economía, la cultura y el área humanitaria. Asimismo, se analizará la situación en Oriente Medio, con especial atención a la Franja de Gaza.

Visita de trabajo de Abás

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó previamente la llegada del líder palestino a Moscú. “Abás estará en Moscú en visita de trabajo y las conversaciones ruso-palestinas tendrán lugar mañana”, señaló.

Putin ha respaldado de forma reiterada la creación de un Estado palestino y ha criticado duramente a Israel por lo que considera un uso desproporcionado de la fuerza en Gaza durante el conflicto.

Esta semana, el mandatario ruso recibió una invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para integrarse en la denominada Junta de la Paz, una iniciativa destinada a supervisar el nuevo Gobierno de Gaza, aunque con un alcance previsto para otros conflictos internacionales.

Antecedentes de la relación

La última visita de Mahmud Abás a Moscú se produjo en mayo de 2025, cuando asistió a los actos por el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Abás asumió la presidencia de la Autoridad Palestina en 2005 tras la muerte de Yaser Arafat.

Aunque su mandato estaba previsto inicialmente por cuatro años, no se han celebrado nuevas elecciones debido a las divisiones internas entre Fatah y Hamas, así como al bloqueo del Parlamento palestino.

