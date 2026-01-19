Podcast
Internacional

Putin es invitado al Consejo de la Paz; aún no define si aceptará

El Kremlin confirmó que Vladímir Putin fue invitado al Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump para abordar conflictos globales y la reconstrucción de Gaza

El presidente ruso, Vladímir Putin, fue invitado a integrar el Consejo de la Paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una nueva instancia internacional destinada a la resolución de conflictos y a la supervisión de la gobernanza y reconstrucción de Gaza.

Rusia analiza los términos de la propuesta

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Moscú recibió la invitación y señaló que el gobierno ruso busca “aclarar todos los matices” de la iniciativa antes de tomar una decisión definitiva.

No precisó si Putin está inclinado a aceptar.

"El presidente Putin también ha recibido una invitación para unirse a esta Junta de Paz", declaró este lunes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

De acuerdo con la Casa Blanca, el Consejo de la Paz estará presidido por Trump y formará parte del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza.

Diversos líderes y organismos internacionales han sido convocados, aunque el número total de invitados aún no se ha dado a conocer.

La Comisión Europea confirmó que su presidenta, Ursula von der Leyen, también recibió una invitación y expresó su disposición a contribuir a un plan integral para Gaza. En contraste, autoridades israelíes criticaron el proyecto y advirtieron que no fue coordinado con su gobierno.

Expectativa por la lista oficial

Estados Unidos prevé anunciar en los próximos días la integración formal del Consejo, posiblemente durante el Foro Económico Mundial en Davos.

Este organismo supervisará un comité encargado de implementar la segunda fase del plan de paz, que incluye el despliegue de una fuerza internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.


