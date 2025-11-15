Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_15_T153709_638_8139a34a91
Internacional

Putin y Netanyahu dialogan sobre Gaza y tensiones regionales

El presidente de Rusia, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para analizar la situación en Oriente Medio

  • 15
  • Noviembre
    2025

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para analizar la situación en Oriente Medio, especialmente en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros impulsado por Estados Unidos.

Según el Kremlin, ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre la evolución del conflicto, el cumplimiento de la tregua y los retos en la entrega de cuerpos de rehenes israelíes aún retenidos por Hamas, tema que ha generado nuevos roces entre ambas partes.

Putin y Netanyahu también discutieron el programa nuclear iraní y la necesidad de fortalecer la estabilidad en Siria, otro de los focos de tensión regional.

El acuerdo de paz, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, estableció la liberación de rehenes, la retirada del ejército israelí de Gaza y un aumento de la ayuda humanitaria. Israel ya ha repatriado a los últimos 20 rehenes vivos y excarcelado a más de 1,900 palestinos, mientras Hamas continúa entregando los cuerpos de rehenes fallecidos, un proceso que avanza con dificultades.

El 28 de octubre, Netanyahu ordenó nuevos ataques sobre Gaza tras acusar a Hamas de retrasar la entrega de los cuerpos y atacar tropas en Rafah, ofensiva que dejó más de 100 muertos.

El plan de paz también propone que Hamas y otras facciones renuncien a gobernar Gaza, que quedaría bajo un gobierno tecnócrata supervisado internacionalmente bajo liderazgo estadounidense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_netamhahuy_0991099ec9
Exige Trump indulto para Netanyahu por corrupción en Israel
EH_CONTEXTO_27_8614512b16
Amenazan con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares
sheinbaum_y_lula_737d41d8a3
Sheinbaum y Lula reactivan lazos económicos entre México y Brasil
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_16_at_12_20_00_AM_44bded5b17
México y Canadá buscan boleto a clasificatorios de la BJKC 2026
Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×