Putin y Netanyahu dialogan sobre Gaza y tensiones regionales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para analizar la situación en Oriente Medio, especialmente en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros impulsado por Estados Unidos.

Según el Kremlin, ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre la evolución del conflicto, el cumplimiento de la tregua y los retos en la entrega de cuerpos de rehenes israelíes aún retenidos por Hamas, tema que ha generado nuevos roces entre ambas partes.

Putin y Netanyahu también discutieron el programa nuclear iraní y la necesidad de fortalecer la estabilidad en Siria, otro de los focos de tensión regional.

El acuerdo de paz, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, estableció la liberación de rehenes, la retirada del ejército israelí de Gaza y un aumento de la ayuda humanitaria. Israel ya ha repatriado a los últimos 20 rehenes vivos y excarcelado a más de 1,900 palestinos, mientras Hamas continúa entregando los cuerpos de rehenes fallecidos, un proceso que avanza con dificultades.

El 28 de octubre, Netanyahu ordenó nuevos ataques sobre Gaza tras acusar a Hamas de retrasar la entrega de los cuerpos y atacar tropas en Rafah, ofensiva que dejó más de 100 muertos.

El plan de paz también propone que Hamas y otras facciones renuncien a gobernar Gaza, que quedaría bajo un gobierno tecnócrata supervisado internacionalmente bajo liderazgo estadounidense.

Comentarios