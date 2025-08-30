Putin viaja a China en busca de apoyo militar y económico
Putin se reunirá el martes en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping , y el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, para abordar las relaciones con EUA
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá el martes en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping , y el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, para abordar las relaciones con Estados Unidos.
Además, Putin participará el lunes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) , donde se espera que los miembros (China, Rusia, India, Pakistán e Irán) presenten un frente común ante las políticas de presión de Washington.
Durante su estancia en China, Putin también mantendrá reuniones con líderes de India, Irán, Turquía y posiblemente Corea del Norte .
Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pierde fuerza gracias al continuo flujo de armamento, munición y drones de Corea del Norte e Irán hacia Rusia.
En el plano económico, las exportaciones de crudo a China e India generaron ingresos por 115 mil millones de dólares en 2024, mitigando el impacto de las sanciones occidentales.
Putin agradecerá personalmente a Xi Jinping y al primer ministro indio, Narendra Modi, su compromiso con las importaciones de petróleo ruso a pesar de las presiones de Washington.
Este viaje brindará la ocasión para un reencuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con quien Putin celebró una cumbre histórica en 2024.
En los últimos dos años, Corea del Norte se ha convertido en el principal proveedor de armamento y munición para el Ejército ruso. Para Kim, la nueva alianza con Moscú es crucial, ya que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.
