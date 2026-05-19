Xi Jinping recibe a Putin en el Palacio del Pueblo de Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, recibió este miércoles en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con todos los honores al presidente ruso, Vladímir Putin, que llegó la víspera a China para su vigésimo quinta visita al país, menos de una semana después del viaje realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Xi recibió a Putin en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, en la plaza de Tiananmen, adornada con banderas de China y Rusia para la ceremonia oficial de bienvenida.

Después del saludo entre los dos mandatarios, una banda militar ejecutó los himnos nacionales de los dos países, mientras se realizaba la tradicional salva de bienvenida, para luego proceder ambos líderes a pasar revista a la guardia de honor.

Este miércoles es el día clave de la visita de Estado de Putin, quien tiene en su agenda la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y posibles avances en acuerdos energéticos.

Según la parte rusa, Xi y Putin firmarán unas 40 declaraciones y acuerdos, entre ellos declaraciones conjuntas sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica y sobre el desarrollo de un nuevo orden internacional.

El viaje se produce coincidiendo con el 25 aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia, y con el 30 aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, dos fechas que los dos gobiernos han aprovechado para subrayar la continuidad de sus relaciones.

El rotativo del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), El Diario del Pueblo, señaló este miércoles que las relaciones entre Pekín y Moscú atraviesan “el mejor momento de su historia” y defendió que la visita permitirá elevar los lazos bilaterales “a un nivel más profundo y más alto”.

Antes de aterrizar en Pekín, Putin difundió un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi como "buen amigo", afirmó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel "sin precedentes", y sostuvo que Moscú y Pekín tienen un rol "estabilizador" en la escena internacional.

Poco antes de que Rusia invadiera Ucrania a gran escala en 2022, Xi y Putin anunciaron en Pekín una "amistad sin límites", una expresión que desde entonces ha acompañado el fortalecimiento de los lazos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.

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