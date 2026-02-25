Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue planeado y ejecutado por fuerzas mexicanas, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron luego de que desde Washington se destacara la participación estadounidense en la acción contra el líder criminal.

Sheinbaum insistió en que la información oficial del gobierno mexicano es la correcta.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia… toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional”, afirmó.

Cooperación sin intervención

La mandataria subrayó que existe coordinación con Estados Unidos, pero rechazó que la acción haya sido dirigida desde el extranjero.

Añadió que el intercambio de información forma parte de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad y continuará en futuras operaciones contra el crimen organizado.

Trump presume el golpe

En Washington, Trump afirmó: “Acabamos con el jefe del cartel más importante de México”, al referirse a la operación que provocó episodios de violencia en Jalisco y otras zonas del occidente.

Posteriormente, la Casa Blanca precisó que la acción fue realizada por fuerzas armadas mexicanas con apoyo estadounidense en inteligencia.

El mandatario también recordó su decisión de catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas y volvió a señalar al fentanilo como una amenaza de seguridad nacional.

Durante su mensaje, Trump aseguró que Estados Unidos vive una “época dorada”, presumió inversiones millonarias y defendió su política migratoria y económica, aunque algunas cifras contrastan con reportes oficiales.

México, por su parte, insistió en que la coordinación con Washington continuará, pero subrayó que las operaciones en territorio nacional siguen bajo conducción de autoridades mexicanas.

