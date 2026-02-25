Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_mencho_sheinbaum_trump_a7eee5e81e
Nacional

Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'

El Gobierno mexicano defendió que el operativo contra 'El Mencho' fue ejecutado por fuerzas nacionales con apoyo de inteligencia de Estados Unidos

  • 25
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue planeado y ejecutado por fuerzas mexicanas, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron luego de que desde Washington se destacara la participación estadounidense en la acción contra el líder criminal.

Sheinbaum insistió en que la información oficial del gobierno mexicano es la correcta.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia… toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional”, afirmó.

Cooperación sin intervención

La mandataria subrayó que existe coordinación con Estados Unidos, pero rechazó que la acción haya sido dirigida desde el extranjero.

Añadió que el intercambio de información forma parte de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad y continuará en futuras operaciones contra el crimen organizado.

Trump presume el golpe

En Washington, Trump afirmó: “Acabamos con el jefe del cartel más importante de México”, al referirse a la operación que provocó episodios de violencia en Jalisco y otras zonas del occidente.

Posteriormente, la Casa Blanca precisó que la acción fue realizada por fuerzas armadas mexicanas con apoyo estadounidense en inteligencia.

El mandatario también recordó su decisión de catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas y volvió a señalar al fentanilo como una amenaza de seguridad nacional.

Durante su mensaje, Trump aseguró que Estados Unidos vive una “época dorada”, presumió inversiones millonarias y defendió su política migratoria y económica, aunque algunas cifras contrastan con reportes oficiales.

México, por su parte, insistió en que la coordinación con Washington continuará, pero subrayó que las operaciones en territorio nacional siguen bajo conducción de autoridades mexicanas.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

desalojan_ciudad_judicial_cdmx_d2dd55c64a
Desalojan Ciudad Judicial tras presunta amenaza de bomba en CDMX
pleno_suprema_corte_justicia_sesionara_chiapas_4d7dcbd166
SCJN sesiona fuera de su sede por primera vez; lo hará en Chiapas
armas_eua_sheinbaum_226340dd53
Revela Sheinbaum que armas del CJNG vienen de EUA
publicidad

Últimas Noticias

consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×