Gasolina en EUA rebasa los US$4 por crisis en Medio Oriente

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos rompió la barrera de los $4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022, en medio de la creciente tensión internacional tras el conflicto con Irán.

De acuerdo con la Asociación Automovilística AAA, el costo nacional alcanzó los $4,018 dólares este lunes, lo que representa un incremento superior al 30% desde el inicio de las operaciones militares a finales de febrero.

Impacto del conflicto energético

El repunte está directamente ligado a la inestabilidad en el suministro global de crudo, situación que ha elevado los precios internacionales del petróleo.

El barril de referencia en Estados Unidos (WTI) cerró en $102,88 dólares, superando los $100 dólares por primera vez desde 2022.

Este escenario recuerda la crisis energética registrada tras la invasión rusa a Ucrania, cuando los mercados enfrentaron fuertes presiones por el desbalance entre oferta y demanda.

Medidas urgentes del Gobierno

Ante el encarecimiento del combustible, autoridades estadounidenses anunciaron acciones inmediatas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) informó que flexibilizará temporalmente ciertas regulaciones para facilitar el suministro.

El titular del organismo advirtió sobre posibles interrupciones en el abasto, por lo que la medida busca aliviar el impacto en los consumidores.

Desde el Gobierno federal, se admitió la gravedad del alza en los precios, aunque se insistió en que se trata de un fenómeno temporal derivado del contexto internacional.

El incremento ya comienza a reflejarse en los costos de transporte y productos básicos, lo que podría presionar la inflación en las próximas semanas.

Cabe señalar que el mercado energético mantiene la atención en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En este contexto, Estados Unidos extendió hasta el 6 de abril una pausa en ataques a infraestructura energética iraní, en un intento por evitar una mayor escalada.

Sin embargo, persiste la amenaza de sanciones más severas y acciones militares si no se garantiza el flujo de crudo en la región.

Por su parte, analistas advierten que cualquier interrupción en el suministro desde Medio Oriente podría empujar aún más los precios, prolongando la presión sobre los consumidores y las economías.

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