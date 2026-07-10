Durante la sesión, rechazó la intervención de agentes de Estados Unidos en México y mostró interés de retomar lazos con Perú

Inicio / Nacional / Relación con Perú y rechaza agentes de EUA: Mañanera 10 de julio

Desde el recinto de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la denominada “Conferencia del Pueblo”.

A continuación, te detallamos los asuntos más destacados que se trataron durante la sesión de este viernes 10 de julio.

Finaliza la "Conferencia del Pueblo"

Próximos cambios en el gabinete: solo hay uno confirmado

Sheinbaum descartó modificaciones generales en su equipo de trabajo y aclaró que el único movimiento programado para los próximos días es la llegada de Laura Itzel Castillo, quien tomará posesión al frente de la Secretaría de las Mujeres.

México y Suiza acuerdan trabajar juntos en educación e investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante su diálogo con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se abordó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales.

Ambos coincidieron en buscar una mayor coordinación para desarrollar proyectos conjuntos en los ámbitos de la educación, la investigación científica y la innovación, en colaboración con instituciones académicas de ese país europeo.

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Concluye primera etapa de ayuda en Venezuela; sigue en camino más apoyo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya finalizó la primera fase de las labores de rescate y atención en Venezuela, tras el impacto de los dos sismos registrados el pasado 24 de junio.

Asimismo, detalló que aún hay dos barcos en ruta hacia ese país, cargados con asistencia humanitaria. Entre los materiales que transportan se encuentran plantas de energía de emergencia para restablecer el suministro eléctrico, además de alimentos para atender a la población afectada por los movimientos telúricos.

No descarta una llamada telefónica con Donald Trump

Ante la necesidad de conocer los detalles sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y en medio de las diferencias por el respeto a la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la vía del diálogo con el gobierno de Estados Unidos sigue disponible.

Explicó que sostener una conversación telefónica con el presidente Donald Trump para analizar el asunto es una opción que no se descarta, aunque aclaró que hasta el momento no se ha presentado ni acordado realizar dicho contacto.

México manifiesta su interés de retomar lazos con Perú

Claudia Sheinbaum expresó de forma clara que México está dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas con Perú. Su declaración surge después de que la presidenta electa de ese país, Keiko Fujimori, mencionara la posibilidad de reanudar el vínculo bilateral entre ambas naciones.

“Nosotros sí queremos”, afirmó la mandataria federal, dejando en claro la apertura del gobierno mexicano para avanzar en el diálogo y reconstruir la cooperación mutua en beneficio de ambos pueblos.

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Afirma que cancelar aeropuerto en Texcoco fue una decisión correcta

Sheinbaum reafirmó que detener el proyecto de construcción de un aeropuerto en el Lago de Texcoco fue una medida acertada, teniendo en cuenta la relevancia ecológica de esa zona.

Advirtió que llevar a cabo esa obra habría generado consecuencias negativas, principalmente en el abastecimiento hídrico de la región.

“Texcoco es un vaso regulador de la cantidad de agua que cae en la Ciudad de México”, explicó.

Agregó que drenar el agua de ese lugar para construir la terminal aérea habría puesto en riesgo el equilibrio natural y el suministro para millones de personas, por lo que la cancelación resultó fundamental para proteger este recurso vital.

Confirma llegada de equipos de rescate para esta tarde

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha activado su solidaridad con Venezuela, luego de que dos sismos de gran magnitud afectaran gravemente a esa nación.

Destacó que el país ofrecerá asistencia humanitaria y de rescate ante la emergencia.

Asimismo, señaló que para esta tarde está programada la recepción de los equipos de rescatistas que viajarán para sumarse a las labores de atención y ayuda a la población afectada por los movimientos telúricos.

"No es verdad que EUA desconfíe de México", reitera Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las versiones que sugieren que Estados Unidos no informó previamente sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada por desconfianza hacia el gobierno mexicano.

De forma categórica, desmintió esta afirmación y aseguró que entre ambas naciones existe una relación de colaboración constante.

Explicó que el fondo del asunto no radica en la confianza, sino en el respeto a la soberanía nacional.

"Cualquier acción que se realice dentro del territorio de México debe corresponder a las autoridades locales, sin intervención externa ni omisión de comunicación previa", dijo.

"El Gobierno no firma acuerdos con criminales": Sheinbaum

Al referirse a la intervención de agentes extranjeros en la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que su administración no establece ningún tipo de pacto con personas vinculadas a la delincuencia.

Aclaró que, cuando existen pruebas suficientes, corresponde al Estado mexicano proceder a la detención de los involucrados, siempre bajo el marco legal.

“Trabajamos para detener a quien tenga evidencia de pertenecer a grupos delictivos; no hacemos acuerdos, actuamos conforme a la ley", señaló.

Sheinbaum rechaza intervención de agentes de EUA en México

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el principio de soberanía del país al dejar claro que cualquier acción de seguridad que se desarrolle en México debe ser ejecutada exclusivamente por las instituciones nacionales.

“No puede haber participación en operativos por parte de agentes o personal de las instituciones de Estados Unidos, ya que se trata de respetar la independencia y el control de nuestro propio territorio”, manifestó.

Sus declaraciones se dan en el marco del caso de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y las relaciones en materia de seguridad con el gobierno estadounidense.

"En mi Gobierno no habrá un caso como el de García Luna": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso las razones por las que considera que no se repetirá un escenario similar al de Genaro García Luna, ocurrido durante la administración de Felipe Calderón.

Señaló que, a diferencia del sexenio de Felipe Calderón, hoy se registra una reducción sostenida en los homicidios.

Criticó que en aquel entonces se llevaban a cabo operaciones al margen de la ley, con órdenes de actuar sin garantías procesales, además de permitir que agentes estadounidenses intervinieran directamente en territorio nacional.

“Tenemos una visión distinta: cualquier acción de seguridad solo la realizan instituciones mexicanas. No hay participación de agentes extranjeros, porque se trata de defender la soberanía del país”, enfatizó.

La familia del pato Merlín ya tiene casa propia

Karla Ivette Gómez López, dueña del famoso pato Merlín, informó durante un enlace en la conferencia matutina que logró acceder a un crédito para adquirir una vivienda del programa Viviendas del Bienestar en la capital del país.

El trámite se hizo posible gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En su intervención, la mandataria federal recordó que al preguntarle qué necesitaba, Karla expresó su deseo de tener una casa propia:

“No la quiero de regalo, sino que quiero tener la oportunidad de pagar una vivienda como las que usted impulsa”, señaló, mostrando su compromiso por construir su patrimonio.

Más de 17 mil piezas arqueológicas regresan a México en gobiernos de la 4T

El antropólogo Joel Omar Vázquez, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mencionó que desde el inicio de la Cuarta Transformación, primero con la administración de Andrés Manuel López Obrador y actualmente con Sheinbaum, se han logrado repatriar un total de 17 mil 800 bienes arqueológicos.

Del total, 14 mil 162 piezas fueron recuperadas durante el sexenio de López Obrador, mientras que en lo que va del gobierno de Sheinbaum ya se han sumado 3 mil 716 piezas más.

En comparación con periodos anteriores, los resultados son muy distintos: durante el mandato de Enrique Peña Nieto solo se repatriaron 351 bienes, mientras que en el gobierno de Felipe Calderón se recuperaron 5 mil 479 piezas.

"En la actual administración, se han repatriado 10 veces más objetos culturales que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También decirles que van, desde octubre de 2018, 3 mil 716 piezas históricas repatriadas y 17 mil 878 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos recuperados desde diciembre de 2018desde octubre de 2024", explicó.



Reabren Museo de Sitio en Teotihuacán

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaria de Cultura de México, informó que este día quedaron abiertas nuevamente las puertas del Museo de Sitio, ubicado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

El recinto permaneció clausurado durante más de dos décadas, por lo que su reapertura representa un hecho relevante para la difusión del patrimonio cultural.

Destacó que la renovación permite exhibir más del 90% de piezas que nunca antes se habían mostrado al público. Para llevar a cabo tanto la restauración arquitectónica del inmueble como el nuevo diseño museográfico, se destinó una inversión total de 7 millones de pesos.

"El museo que recién inauguramos que es el Museo de Sitio, que por 20 años estuvo cerrado en Teotihuacán, y que hoy se abre al público con más del 90 por ciento de piezas nunca antes expuestas", expuso.

Durante sus anuncios previos, la mandataria federal informó que en la conferencia matutina de este 10 de julio se abordará todo lo relacionado con la zona arqueológica de Teotihuacán.

Además, reveló que al concluir la sesión habrá un momento especial: una llamada telefónica que calificó como “una sorpresa” para los asistentes y la audiencia.