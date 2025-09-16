Reconoce EUA lucha de México contra el crimen organizado

Estados Unidos incluyó nuevamente a México en su lista de países vinculados al narcotráfico, aunque destacó los avances alcanzados bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

El presidente Donald Trump reconoció que el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, junto con decomisos récord de fentanilo y la entrega de 29 capos a la justicia estadounidense, muestran un compromiso sin precedentes.

“Gracias a esta cooperación, hemos logrado la frontera suroeste más segura de la historia”, señaló la Casa Blanca, subrayando que los esfuerzos mexicanos han salvado vidas al reducir el flujo de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

“No es suficiente” para Washington

Pese al reconocimiento, Trump advirtió que aún se requieren “esfuerzos adicionales y agresivos” por parte de México.

El mandatario llamó a atacar de manera más directa el liderazgo de los cárteles, sus laboratorios clandestinos y las cadenas de suministro de precursores químicos, así como las finanzas ilícitas que sostienen estas organizaciones.

Cabe señalar que el informe de la Casa Blanca también incluyó críticas a otros países, se señaló a Colombia por alcanzar cifras históricas en cultivo de cocaína bajo Gustavo Petro y a Venezuela como “régimen criminal” que encabeza una de las mayores redes de narcotráfico del mundo.

China fue acusada de ser el principal proveedor de químicos que alimentan la producción de fentanilo.3

Por otra parte, la determinación presidencial se enmarca en la emergencia nacional que enfrenta Estados Unidos por la crisis de opioides.

De acuerdo con datos oficiales, las sobredosis de fentanilo siguen siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.

Con este doble discurso, Washington dejó claro que espera de México una ofensiva aún más amplia contra los cárteles, mientras mantiene al país en la lista antidrogas que lo ha señalado ininterrumpidamente desde 1986.