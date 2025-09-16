Cerrar X
casa_blanca_mexico_drogas_13c1e1b93e
Internacional

Reconoce EUA lucha de México contra el crimen organizado

Donald Trump, reconoció los esfuerzos de México en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo decomisos de fentanilo y entrega de capos

  • 16
  • Septiembre
    2025

Estados Unidos incluyó nuevamente a México en su lista de países vinculados al narcotráfico, aunque destacó los avances alcanzados bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

El presidente Donald Trump reconoció que el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, junto con decomisos récord de fentanilo y la entrega de 29 capos a la justicia estadounidense, muestran un compromiso sin precedentes.

“Gracias a esta cooperación, hemos logrado la frontera suroeste más segura de la historia”, señaló la Casa Blanca, subrayando que los esfuerzos mexicanos han salvado vidas al reducir el flujo de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

“No es suficiente” para Washington

Pese al reconocimiento, Trump advirtió que aún se requieren “esfuerzos adicionales y agresivos” por parte de México.

El mandatario llamó a atacar de manera más directa el liderazgo de los cárteles, sus laboratorios clandestinos y las cadenas de suministro de precursores químicos, así como las finanzas ilícitas que sostienen estas organizaciones.

Cabe señalar que el informe de la Casa Blanca también incluyó críticas a otros países, se señaló a Colombia por alcanzar cifras históricas en cultivo de cocaína bajo Gustavo Petro y a Venezuela como “régimen criminal” que encabeza una de las mayores redes de narcotráfico del mundo. 

China fue acusada de ser el principal proveedor de químicos que alimentan la producción de fentanilo.3

Por otra parte, la determinación presidencial se enmarca en la emergencia nacional que enfrenta Estados Unidos por la crisis de opioides.

De acuerdo con datos oficiales, las sobredosis de fentanilo siguen siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.

Con este doble discurso, Washington dejó claro que espera de México una ofensiva aún más amplia contra los cárteles, mientras mantiene al país en la lista antidrogas que lo ha señalado ininterrumpidamente desde 1986.

 


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

9ee0df05_5b2d_4544_82ee_c8bd1e3b4fc0_400179ede6
UNID: celebran sus primeros 25 años formando líderes
Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_16_06_PM_b80f392b28
'Fin de alianza con Delta no afectará a clientes': Aeroméxico
finanzas_importaciones_chinas_2144b72d68
'Acapara' Nuevo León el 10% de las importaciones chinas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37ad2795f6
Laguna de Oxidación en Santa Engracia: un refugio para aves
EH_UNA_FOTO_1_fff93afb30
Caen cuatro por proyectar fotos de Trump y Epstein en Reino Unido
EH_UNA_FOTO_5670b7502a
Muere motociclista tras derrapar en avenida Lázaro Cárdenas
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×