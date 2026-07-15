México reconoce apoyo de Panamá contra gusano barrenador

Su visita tiene como objetivo fortalecer la agenda bilateral en distintos sectores como el comercial, inversiones, seguridad, aduanas y agropecuario

México agradeció este miércoles la extraordinaria cooperación para erradicar el gusano barrenador del ganado por parte de Panamá, con quien se busca potenciar la relación entre ambas naciones en distintos sectores con la reunión bilateral registrada en el Palacio Nacional.

Durante la conferencia conjunta, la mandataria federal mostró su agradecimiento por la lucha contra el gusano barrenador tras la inauguración de la biofábrica ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, así como por el apoyo brindado con el modelo de control biológico a través del ministro de Agricultura, por lo que refrendó su interés por el intercambio de información en este sector.

"Cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta de Pacora en Panamá. Recibimos cada semana pupas de esta planta que tienen ustedes para poder desarrollar las moscas que van a atender el grave problema del gusano barrenador".

Sheinbaum Pardo afirmó que tanto México como Panamá comparten valores, así como la "convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden enfrentarse mediante la oración, el entendimiento y el fortalecimiento" de las instituciones.

También reafirmó que se busca estrechar los lazos en distintos ámbitos como: comercio, inversión, conectividad, infraestructura, el combate a la delincuencia, movilidad, turismo, cultura e innovación.

"La cooperación en nuestros países adquiere una importancia renovada. "Hoy reiteramos nuestro compromiso por seguir fortaleciendo los vínculos entre Panamá y México, impulsando proyectos conjuntos que beneficien a ambos pueblos y naciones", exclamó Sheinbaum.

Panamá agradece defensa de soberanía nacional en sector comercial

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció a México y defender la soberanía nacional de su país como herramienta neutral del comercio mundial.

"México y Panamá son dos naciones puente. México el puente entre América del Norte y América Latina. Panamá el puente entre los dos océanos y dos mitades de este continente. Somos por vocación y geografía países que unen".

Mencionó que en su reunión, resaltó a la presidenta la importancia de que más naciones respalden el protocolo del Canal de Panamá, así como de las ofertas de ambas naciones.

"Aún el mundo no ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo, lo que genera una profunda diferencia de naciones.

Afirmó que Panamá cuenta con una proyección de crecimiento del 4% para este 2026, además de que cuenta con el hub logístico y financiero más interconectado de América Latina.

Mulino mencionó que dos de las 190 compañías en su país son mexicanas, por lo que esperan que la presencia se incremente en los próximos años, por lo que se reunirá con empresarios para volverlo realidad con distintos objetivos, entre los que destacó el frenar la violencia y actividades del narcotráfico.

"Quiero decirles que pueden contar con Panamá, una nación hermana".

Además, invitó a la mandataria federal en enero de 2027 al evento del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

Claudia Sheinbaum se reúne con el presidente de Panamá

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles a su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

En la puerta del Palacio Nacional, la mandataria federal le dio la bienvenida al presidente de Panamá, quien acudió acompañado de su esposa Maricel Cohen de Mulino.

Al recibirlos, ambos mandatarios se dirigieron hacia el Patio Oficial para llevar a cabo la Ceremonia Oficial de Bienvenida, para entonar los himnos nacionales de cada país, lo que marca el inicio de la reunión entre las naciones.

El mandatario panameño fue acompañado por parte de su gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez; de Comercio e Industria, Julio Armando Moltó Alain; de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos; y de Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clement; la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler Herrera; el asesor presidencial, Marcos Caisutti, y el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez Montilla.

Por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke; y la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano.

Su visita tiene como objetivo fortalecer la agenda bilateral en distintos aspectos como el comercial, de inversiones, seguridad, aduanas y agropecuario.

Se prevé que para las 12:00 horas se brinde una conferencia conjunta para detallar lo acordado.

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