Registran a bebé como 'Chat Yipiti' inspirados en la IA ChatGPT

Este suceso ha generado innumerables reacciones, desde quienes consideran el nombre una muestra de originalidad hasta quienes lo encuentran gracioso

  • 19
  • Agosto
    2025

Una familia colombiana nombró a su hija recién nacida "Chat Yipiti", en honor al programa de inteligencia artificial ChatGPT. 

Fue el 15 de agosto cuando la bebé recibió el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra en el Registro Civil de Cereté. Al parecer, los padres del bebé eligieron este nombre como un homenaje a la era digital, en alusión a la creciente influencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. La referencia directa es al chatbot ChatGPT, desarrollado por OpenAI, que se ha convertido en uno de los modelos de IA más conocidos y utilizados a nivel mundial.

Esto ha provocado todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, entre los que lo encuentran gracioso y otros que no están de acuerdo con la decisión de los padres, por las consecuencias que podría tener en el futuro.

Si bien este tipo de elecciones de nombres no son algo inédito, el hecho de que se haya registrado un nombre directamente vinculado a una tecnología reciente y revolucionaria ha suscitado un debate sobre la libertad de los padres para elegir los nombres de sus hijos y hasta qué punto esta libertad debe verse limitada por normas sociales o culturales.

En Colombia, la ley otorga a los padres la libertad de elegir los nombres de sus hijos, siempre que no violen los principios básicos de respeto y dignidad. Sin embargo, la Registraduría Nacional tiene la facultad de rechazar nombres que se consideren ofensivos, humillantes o potencialmente perjudiciales para el bienestar del niño.

A pesar de los posibles cuestionamientos sobre el nombre Chat Yipiti, las autoridades no encontraron ningún impedimento para su registro, lo que desató un debate público sobre si la normativa actual debería adaptarse para reflejar la creciente influencia de la tecnología en la sociedad.

El caso no es único. Colombia tiene un historial de registrar oficialmente nombres poco convencionales, desde aquellos inspirados en estrellas del deporte, el cine y la música como "Maicol Yordan" y "Brayan Spears", que han generado controversia.


