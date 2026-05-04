Sismo sacude Filipinas; casi 200 mil afectados por erupción

Un terremoto de magnitud 6 sacudió este lunes la isla de la región central del archipiélago de Filipinas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor se registró a 73 kilómetros de profundidad.

La localidad más cercana al epicentro del temblor es Nena, con una población de más de 2,000 personas, ubicada 5.2 kilómetros al oeste del mismo.

Varias réplicas de menor intensidad sucedieron al sismo, según la agencia sismológica de Filipinas, que marcó la ciudad de Tacloban, al sureste del sismo, como una de las zonas donde se situó el temblor con mayor intensidad.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7,000 terremotos.

Casi 200 mil personas afectadas por las cenizas de un volcán en Filipinas

Alrededor de 200 mil personas en 124 aldeas del noreste de Filipinas se vieron afectadas y más de 5 mil 400 huyeron de enormes columnas de ceniza expulsadas por el volcán Mayón durante este fin de semana.

No hubo una erupción explosiva del Mayon, que lleva en erupción de forma leve e intermitente desde enero, pero enormes depósitos de lava en su ladera suroeste se precipitaron repentinamente en un flujo piroclástico.

“La caída de ceniza era tan espesa que no había visibilidad alguna, ni siquiera en nuestra carretera nacional”, explicó el alcalde Caloy Baldo.

El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo dijo que al menos 199 mil 367 personas en 124 aldeas se vieron afectadas por las oscuras nubes de ceniza que se desplazaron lejos del volcán, incluidos más de 5 mil 450 residentes que huyeron a refugios de emergencia en los municipios de Camalig y Malilipot.

De acuerdo con la secretaria asistente de Bienestar Social, se utilizan mascarillas protectoras y paquetes de alimentos, se indicó a los funcionarios que se aseguraran de que los centros de evacuación estuvieran adecuadamente ventilados dada la sofocante ola de calor.

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