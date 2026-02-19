Registran más de 1.5 millones de líneas telefónicas sin titular
Incluso si ya realizaste este registro, conviene verificar cuántas líneas están vinculadas a tu nombre para detectar irregularidades
En México, más de 1.5 millones de líneas celulares podrían estar registradas sin que sus titulares lo sepan, lo que incrementa el riesgo de fraudes y cobros indebidos.
Por ello, es fundamental que cada usuario revise cuántas líneas están realmente a su nombre para proteger sus datos y controlar sus servicios.
Cada línea debe registrarse con la CURP antes del 30 de junio de 2026.
¿Cómo revisar la información sobre tu línea telefónica?
Revisar esta información es sencillo: ingresa al portal de tu compañía, selecciona la opción
“Consultar líneas vinculadas”, introduce tu CURP y completa la “prueba de vida” con la cámara del dispositivo.
Este proceso asegura que solo tú seas el titular de las líneas y evita que otros activen chips a tu nombre.
También es recomendable monitorear tus movimientos y recibos regularmente para identificar cobros inesperados. Si detectas alguna línea que no reconoces, contacta de inmediato a tu operador para reportarla o cancelarla.
Además, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ofrece herramientas en línea para recibir alertas sobre cambios en tus líneas, lo que permite reaccionar rápidamente y proteger tu historial financiero.
Mantener este control fortalece tu seguridad económica y evita sorpresas que puedan generar deudas o cargos innecesarios.
