Finanzas

Registran más de 1.5 millones de líneas telefónicas sin titular

Incluso si ya realizaste este registro, conviene verificar cuántas líneas están vinculadas a tu nombre para detectar irregularidades

  • 19
  • Febrero
    2026

En México, más de 1.5 millones de líneas celulares podrían estar registradas sin que sus titulares lo sepan, lo que incrementa el riesgo de fraudes y cobros indebidos.

Por ello, es fundamental que cada usuario revise cuántas líneas están realmente a su nombre para proteger sus datos y controlar sus servicios.

Cada línea debe registrarse con la CURP antes del 30 de junio de 2026.

Incluso si ya realizaste este registro, conviene verificar cuántas líneas están vinculadas a tu nombre para detectar irregularidades que puedan afectar tu historial financiero o permitir que terceros generen cargos no autorizados.

¿Cómo revisar la información sobre tu línea telefónica?

Revisar esta información es sencillo: ingresa al portal de tu compañía, selecciona la opción

ine-celulares-registro.jpg

Consultar líneas vinculadas”, introduce tu CURP y completa la “prueba de vida” con la cámara del dispositivo.

Este proceso asegura que solo tú seas el titular de las líneas y evita que otros activen chips a tu nombre.

También es recomendable monitorear tus movimientos y recibos regularmente para identificar cobros inesperados. Si detectas alguna línea que no reconoces, contacta de inmediato a tu operador para reportarla o cancelarla.

Además, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ofrece herramientas en línea para recibir alertas sobre cambios en tus líneas, lo que permite reaccionar rápidamente y proteger tu historial financiero.

Mantener este control fortalece tu seguridad económica y evita sorpresas que puedan generar deudas o cargos innecesarios.


