Registran Incendio en el aeropuerto de Mehrabad tras ataques

El aeropuerto internacional Mehrabad, localizado en la ciudad de Teherán, registró un incendio después de una serie de ataques atribuidos a Israel, en medio de un escenario de creciente tensión militar en Medio Oriente.

Reportes difundidos durante la noche del 6 de marzo señalaron que varias explosiones fueron escuchadas en diferentes zonas de la capital iraní. Entre los puntos impactados se encuentra el complejo aeroportuario, donde comenzaron a circular videos en redes sociales que muestran fuego y columnas de humo elevándose desde el lugar.

Explosiones provocan incendio dentro del aeropuerto

Las imágenes compartidas por usuarios muestran llamas de gran tamaño y humo denso saliendo desde instalaciones del aeropuerto Mehrabad, uno de los principales centros aéreos que operan en Teherán.

De acuerdo con los primeros informes, los ataques formarían parte de una nueva serie de bombardeos israelíes dirigidos contra infraestructura considerada estratégica en la capital iraní. Testigos señalaron que se escucharon varias detonaciones antes de que el incendio fuera visible dentro del complejo.

Instalación con uso civil y militar

El aeropuerto Mehrabad no solo se utiliza para vuelos civiles, también opera como base aérea y punto logístico empleado por fuerzas militares iraníes, por lo que representa una instalación clave dentro de la infraestructura de defensa del país.

Informes preliminares indican que durante los ataques habrían sido alcanzados sistemas de defensa y detección instalados en el aeropuerto, considerados por Israel como parte de la capacidad militar iraní.

Aumenta la tensión en Medio Oriente

El incendio registrado en el aeropuerto ocurre en un contexto de escalada del conflicto entre Israel e Irán, con una serie de ataques y operaciones militares reportadas en distintos puntos de Medio Oriente durante los últimos días.

Especialistas advierten que estos acontecimientos podrían incrementar la tensión en la región, mientras que autoridades iraníes activaron sistemas de defensa aérea tras las explosiones registradas en Teherán.

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente sobre el nivel de los daños ocasionados ni si existen víctimas tras el incendio ocurrido en el aeropuerto Mehrabad.

