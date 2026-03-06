Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_7_7559062309
Internacional

Registran Incendio en el aeropuerto de Mehrabad tras ataques

Los ataques formarían parte de una nueva serie de bombardeos israelíes dirigidos contra infraestructura considerada estratégica en la capital iraní

  • 06
  • Marzo
    2026

El aeropuerto internacional Mehrabad, localizado en la ciudad de Teherán, registró un incendio después de una serie de ataques atribuidos a Israel, en medio de un escenario de creciente tensión militar en Medio Oriente.

Reportes difundidos durante la noche del 6 de marzo señalaron que varias explosiones fueron escuchadas en diferentes zonas de la capital iraní. Entre los puntos impactados se encuentra el complejo aeroportuario, donde comenzaron a circular videos en redes sociales que muestran fuego y columnas de humo elevándose desde el lugar.

Explosiones provocan incendio dentro del aeropuerto

Las imágenes compartidas por usuarios muestran llamas de gran tamaño y humo denso saliendo desde instalaciones del aeropuerto Mehrabad, uno de los principales centros aéreos que operan en Teherán.

De acuerdo con los primeros informes, los ataques formarían parte de una nueva serie de bombardeos israelíes dirigidos contra infraestructura considerada estratégica en la capital iraní. Testigos señalaron que se escucharon varias detonaciones antes de que el incendio fuera visible dentro del complejo.

Instalación con uso civil y militar

El aeropuerto Mehrabad no solo se utiliza para vuelos civiles, también opera como base aérea y punto logístico empleado por fuerzas militares iraníes, por lo que representa una instalación clave dentro de la infraestructura de defensa del país.

Informes preliminares indican que durante los ataques habrían sido alcanzados sistemas de defensa y detección instalados en el aeropuerto, considerados por Israel como parte de la capacidad militar iraní.

Aumenta la tensión en Medio Oriente

El incendio registrado en el aeropuerto ocurre en un contexto de escalada del conflicto entre Israel e Irán, con una serie de ataques y operaciones militares reportadas en distintos puntos de Medio Oriente durante los últimos días.

Especialistas advierten que estos acontecimientos podrían incrementar la tensión en la región, mientras que autoridades iraníes activaron sistemas de defensa aérea tras las explosiones registradas en Teherán.

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente sobre el nivel de los daños ocasionados ni si existen víctimas tras el incendio ocurrido en el aeropuerto Mehrabad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_armamento_iran_61949be27f
Rechaza EUA que Irán haya capturado soldados norteamericanos
ataque_embajada_irak_d9d24acc0d
Atacan con cohetes embajada de Estados Unidos en Irak
presidente_iran_masud_pezeshkian_guerra_iran_5f3e09ae64
Se disculpa presidente de Irán por ataques a sus países vecinos
publicidad

Últimas Noticias

guido_pizarro_a53150ce92
Felicidades, Guido Pizarro ‘Que los cumplas feliz…’
Karina_Barron_d241886c8a
Ofrece Karina 'N' disculpa pública a Waldo Fernández
Whats_App_Image_2026_03_07_at_5_04_45_PM_309cd983a4
Protegen Palacio de Gobierno por marcha del 8M en Monterrey
publicidad

Más Vistas

fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
publicidad
×