Estados Unidos enviará sistema antidrones al Medio Oriente

Un sistema antidrones estadounidense que ha sido utilizado contra drones rusos en Ucrania será enviado próximamente a Oriente Medio para reforzar las defensas de Estados Unidos frente a drones iraníes, informaron dos funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales.

Aunque Estados Unidos ha empleado con éxito los sistemas de misiles Patriot y THAAD para interceptar misiles iraníes, actualmente existe un número limitado de defensas eficaces contra drones en la región, según uno de los funcionarios que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de los temas militares.

Preocupación por drones iraníes

Otro funcionario estadounidense señaló que la respuesta de Washington para contrarrestar los drones Shahed de Irán ha sido “decepcionante”. Esto se debe, explicó, a que los drones empleados por Irán son versiones más básicas del mismo modelo que Rusia ha perfeccionado y actualizado constantemente durante la guerra en Ucrania.

El refuerzo de las capacidades antidrones en Oriente Medio refleja la preocupación por posibles represalias iraníes en la región tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Países del golfo Pérsico han señalado que no tuvieron suficiente tiempo para prepararse ante los recientes ataques con drones y misiles.

Merops, el sistema que combate drones con drones

El sistema que será desplegado, conocido como Merops, opera utilizando drones para interceptar otros drones. El equipo es lo suficientemente compacto como para transportarse en la parte trasera de una camioneta pickup de tamaño mediano y está diseñado para detectar, seguir y aproximarse a los objetivos.

Además, utiliza inteligencia artificial para navegar incluso cuando las comunicaciones satelitales o electrónicas son interferidas.

Los drones suelen ser difíciles de identificar con precisión en radares diseñados para detectar misiles de alta velocidad, ya que pueden confundirse con aves o aeronaves pequeñas. El sistema Merops busca solucionar ese problema al permitir localizar y neutralizar estos dispositivos de forma más eficiente.

Un problema de costo para la defensa

Otra de las ventajas del sistema es el costo operativo. Derribar un dron mediante misiles interceptores puede resultar mucho más caro, ya que estos proyectiles pueden costar cientos de miles de dólares, mientras que muchos drones tienen un valor inferior a 50 mil dólares.

El congresista estadounidense Jim Himes, miembro destacado del Partido Demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, señaló que Estados Unidos ha demostrado capacidad para derribar misiles, pero que el desafío mayor es el gran número de drones iraníes disponibles.

Según explicó, el uso de drones plantea un “problema matemático”, ya que el país no puede depender indefinidamente de interceptores militares costosos para neutralizar dispositivos que se producen con rapidez y a bajo costo.

“Es muy caro derribar un dron barato”, afirmó, al describir la situación como “un misil enorme persiguiendo un dron diminuto”.

Experiencia previa en Europa y Ucrania

El sistema Merops ya fue desplegado en Polonia y Rumania en noviembre, después de que drones rusos ingresaran repetidamente al espacio aéreo de la OTAN. De acuerdo con funcionarios de defensa, el ejército estadounidense ha obtenido diversas lecciones a partir de estas operaciones.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó recientemente que Estados Unidos solicitó apoyo a su país para enfrentar los drones Shahed que Rusia ha utilizado ampliamente en el conflicto. Aunque no detalló el tipo de cooperación, funcionarios estadounidenses señalaron que el sistema Merops forma parte de los esfuerzos conjuntos.

Despliegue en varios puntos de Oriente Medio

De acuerdo con autoridades de defensa, el sistema será desplegado en diferentes ubicaciones de Oriente Medio, incluso en zonas donde no existen bases militares estadounidenses permanentes.

La mayoría de los equipos serán enviados directamente por la empresa Perennial Autonomy, fabricante respaldado por el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt. Funcionarios indicaron que este traslado no afectará las defensas actualmente desplegadas en Europa.

Funcionarios del Pentágono reconocieron recientemente ante legisladores que el ejército enfrenta dificultades para detener oleadas de drones lanzados por Irán, situación que podría dejar vulnerables algunos objetivos estadounidenses en la región del Golfo.

Comentarios