Ecuador y EUA bombardean campamento de grupo armado colombiano

La operación militar incluyó el despliegue de aeronaves, helicópteros, drones de reconocimiento y embarcaciones fluviales

  • 06
  • Marzo
    2026

Fuerzas militares de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, llevaron a cabo un operativo aéreo contra un campamento de una organización armada colombiana en la región amazónica cercana a la frontera entre ambos países, en una acción dirigida a debilitar estructuras vinculadas al narcotráfico y a grupos criminales transnacionales.

El ataque se registró en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, una zona estratégica por su cercanía con Colombia y por ser utilizada frecuentemente como corredor para actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

Objetivo: un campamento ligado al narcotráfico

De acuerdo con información difundida por autoridades ecuatorianas y medios internacionales, el bombardeo estuvo dirigido contra una base atribuida al grupo Comandos de la Frontera, organización formada por disidentes de la antigua guerrilla colombiana de las FARC.

El sitio funcionaba como centro de entrenamiento y logística para integrantes del grupo, además de servir como punto de descanso para miembros involucrados en operaciones de narcotráfico. Reportes señalan que el campamento tenía capacidad para albergar a unas 50 personas.

Operativo conjunto en la Amazonía

La operación militar incluyó el despliegue de aeronaves, helicópteros, drones de reconocimiento y embarcaciones fluviales, que permitieron ubicar con precisión la infraestructura del grupo armado antes de ejecutar el ataque.

Tras el bombardeo, fuerzas militares realizaron inspecciones en el área y localizaron armas y evidencias relacionadas con actividades de narcotráfico, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles completos sobre posibles bajas o detenciones.

Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos

El operativo forma parte de una estrategia de cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos, que incluye intercambio de inteligencia, apoyo logístico y operaciones coordinadas para enfrentar organizaciones criminales que operan en la región.

El objetivo de estas acciones es reducir la presencia de grupos armados y redes del narcotráfico que utilizan zonas fronterizas y áreas selváticas para establecer campamentos, entrenar combatientes y movilizar cargamentos de droga.

Contexto de violencia en la frontera

La frontera entre Ecuador y Colombia se ha convertido en un punto sensible para la seguridad regional debido a la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico, muchos de ellos formados por disidentes de organizaciones guerrilleras colombianas.

En los últimos años, estas estructuras han aprovechado la compleja geografía de la Amazonía para establecer rutas ilegales y ampliar su influencia en territorios fronterizos, lo que ha llevado a las autoridades ecuatorianas a intensificar las operaciones militares y la cooperación internacional para recuperar el control de estas zonas.


