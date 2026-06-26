Reino Unido envía rescatistas y voluntarios para Venezuela

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud del miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo

Vecinos y equipos de rescate removían el viernes los escombros para buscar a sobrevivientes de dos potentes sismos en Venezuela que han dejado al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos, al tiempo que miles de personas han sido reportadas como desaparecidas.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, fue la más afectada, con decenas de edificios colapsados y donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales. El principal aeropuerto venezolano, que se encuentra en esa región, permanece cerrado, lo que dificulta la llegada al país de ayuda internacional.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud del miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Reino Unido envía rescatistas con drones

El Reino Unido anuncia en un comunicado que ha destinado una partida inicial de unos 2,6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela que incluye el despliegue de personal especializado en búsqueda y rescate.

El equipo británico de búsqueda y rescate internacional (UK ISAR, por sus siglas en inglés) está compuesto por 68 efectivos —entre los que se incluyen seis perros de búsqueda—, que colaborarán en las labores de localización y rescate de las personas atrapadas tras el terremoto.

El equipo partió de la base en Brize Norton a bordo de un avión Voyager equipado con drones especializados capaces de ayudar a evaluar de forma segura los derrumbes estructurales, identificar peligros como techos inestables y dirigir a los equipos de rescate, señaló un comunicado del gobierno británico.

Una joven espera volver a ver a su familia

Yuleidy Cadenas espera frente a un edificio de viviendas públicas derrumbado en Playa Grande. Observa a vecinos y personal de emergencia local y extranjero, recién llegado al lugar, trabajando entre los escombros con la esperanza de que su hijo, su madre y su hermano sean rescatados con vida.

El miércoles salió corriendo descalza de otro edificio cercano que también se estaba derrumbando y encontró el apartamento de su madre, en el piso 12, completamente destruido. La mujer, de 28 años, solloza al recordar que el viernes su hijo cumple 12 años.

“Yo subí a los escombros y les decía que me gritaran y no, nadie, ni mi hermano, ni mi hijo, ni mi mamá” respondieron, dijo Cadenas. “Yo sólo estoy aquí esperando a que los saquen”.

Unos minutos después fue rescatado un cuerpo de entre los escombros. No era el de su madre. Una mujer se tomó de la camilla naranja llorando desconsoladamente mientras personal de emergencia trasladaba el cuerpo a un vehículo.

Piden donaciones de sangre

Ante el aumento de la cifra de heridos por los devastadores terremotos, el Ministerio de Salud de Venezuela convoca a una jornada urgente de donación de sangre. El operativo de desarrollará desde el viernes hasta el domingo en la red de bancos de sangre que incluye seis de los mayores hospitales públicos de la zona metropolitana de Caracas, informó el ministerio en un comunicado.

Voluntarios reparten ayuda a familias afectadas

Cientos de voluntarios trabajan sin descanso para recolectar suministros para las familias afectadas. Imágenes transmitidas por la televisión estatal mostraron a personas congregándose en plazas públicas y edificios gubernamentales para donar agua, papel higiénico, colchones, ropa, equipo médico y alimentos no perecederos.

Iniciativas similares se han extendido por todo el país. En la ciudad de Bolívar voluntarios instalaron carpas en plazas públicas para recolectar suministros que serán enviados a Caracas, mientras las autoridades del estado occidental de Zulia abrieron centros de acopio para que los residentes donen ayuda.

El gobierno envió una flota de 26 camiones cargados con más de 2.600 toneladas de alimentos a La Guaira, informó el Ministerio del Interior en Instagram. Los suministros están destinados a casi 70 000 familias de ese estado costero, agregó.

En tanto, decenas de personas saquearon un supermercado dañado por los terremotos en Catia La Mar, constató The Associated Press.