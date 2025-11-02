Reino Unido planea retirar último título al expríncipe Andrés
El Gobierno británico trabaja para retirar al depuesto príncipe Andrés su último título militar honorífico, según confirmó el ministro de Defensa, John Healey
El Gobierno británico trabaja para retirar al depuesto príncipe Andrés su último título militar honorífico, según confirmó el ministro de Defensa, John Healey.
En entrevista con la BBC, Healey precisó que la medida responde a una instrucción directa del rey Carlos III.
“Es una decisión que el rey ha indicado que debemos hacer”, señaló.
Andrés Mountbatten Windsor, como se le denomina oficialmente desde que perdió el título de príncipe el pasado jueves, sirvió 22 años en la Marina Real y aún conservaba el rango de vicealmirante honorario.
En 2022 ya había renunciado a otros cargos militares tras los escándalos que afectaron su reputación.
El hermano menor del monarca británico, conocido por su gusto por los uniformes y condecoraciones, participó como piloto de helicóptero en la Guerra de las Malvinas.
Sin embargo, su caída en desgracia se acentuó por sus vínculos con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.
La retirada de su último título lo dejaría completamente despojado de honores, aunque mantiene su lugar en la línea de sucesión al trono, ocupando el octavo puesto. Cualquier intento por excluirlo requeriría aprobación parlamentaria y la participación de los países de la Commonwealth.
