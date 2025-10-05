Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T163029_451_9ef94fb39a
Internacional

Renuncia candidato por presuntos nexos criminales en Argentina

El aspirante del partido del presidente Milei decidió bajarse de la contienda tras ser acusado de fraude y presuntos vínculos con el narcotráfico

  • 05
  • Octubre
    2025

El diputado José Luis Espert, decidió bajarse de la candidatura tras desencadernarse una polémica por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

En redes sociales, el militante informó que el mandatario argentino aceptó su renuncia.

"Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla", informó Espert.

Por su parte, el presidente Milei defendió al diputado. Sin embargo destacó que "Argentina siempre está por encima de la personas".

Además, afirmó que garantizar el cambio en el país es "más importante que cualquiera de nosotros".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T154137_449_713c21ed57
Descalifican a 'Tashiro' Fierro tras perder el control en pelea
casa_blanca_super_bowl_e13ec369ed
Casa Blanca descarta redadas migratorias durante Super Bowl
ley_amparo_sheinbaum_772c44652d
Rechaza Federación retroactividad en reforma a la Ley de Amparo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T155658_021_0968650c31
Ramos Arizpe contará con el primer Centro de Rehabilitación
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T155038_119_3a6d2e893e
Intensifica Guadalupe campaña para prevenir cáncer de mama
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T154223_878_403a66a8b9
Promueven conservación ambiental en Cañón de San Lorenzo
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
publicidad
×