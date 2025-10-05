Renuncia candidato por presuntos nexos criminales en Argentina

El diputado José Luis Espert, decidió bajarse de la candidatura tras desencadernarse una polémica por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

En redes sociales, el militante informó que el mandatario argentino aceptó su renuncia.

"Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla", informó Espert.

Por su parte, el presidente Milei defendió al diputado. Sin embargo destacó que "Argentina siempre está por encima de la personas".

Además, afirmó que garantizar el cambio en el país es "más importante que cualquiera de nosotros".

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.

Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio…

