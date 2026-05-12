Alcaldesa renuncia tras acusación de vínculos con China

La alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, presentó su renuncia luego de aceptar su responsabilidad en un caso federal que la señala por actuar como agente ilegal del Gobierno de China dentro de Estados Unidos, en uno de los expedientes recientes más sensibles relacionados con presunta injerencia extranjera en la política local estadounidense.

La ahora exfuncionaria, quien encabezaba el gobierno municipal de esta ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, enfrenta un cargo federal por operar sin registrarse como agente extranjera, delito que podría derivar en una pena máxima de 10 años de prisión federal.

La Fiscalía estadounidense confirmó que Wang comparecerá ante un tribunal en las próximas semanas para formalizar su declaración de culpabilidad, luego de firmar un acuerdo judicial en el que admite haber colaborado directamente con funcionarios del Gobierno de la República Popular China.

Admitió operar bajo dirección de funcionarios chinos

De acuerdo con documentos judiciales, Wang reconoció haber trabajado “bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China” entre finales de 2020 y 2022, periodo en el que ayudó a difundir contenido propagandístico favorable a Pekín dentro del territorio estadounidense.

Las investigaciones sostienen que la exalcaldesa colaboró con un socio cercano en la administración de US News Center, una plataforma digital presentada como medio informativo para la comunidad chino-estadounidense del sur de California.

Sin embargo, fiscales aseguran que el portal funcionaba como una fachada para difundir mensajes alineados con intereses oficiales chinos, incluyendo publicaciones relacionadas con política exterior, defensa internacional de Pekín y contenidos que rechazaban acusaciones de violaciones a derechos humanos en Xinjiang.

Según el expediente, Wang y su colaborador recibían instrucciones directas a través de la aplicación WeChat, desde donde funcionarios chinos enviaban material listo para su publicación.

Uno de los mensajes recuperados por investigadores muestra a Wang informando que el contenido era enviado directamente por autoridades diplomáticas chinas, elemento que fue considerado clave dentro de la acusación federal.

El caso estalló tras su paso al gobierno municipal

Aunque las actividades investigadas ocurrieron antes de asumir funciones públicas, el caso tomó mayor relevancia porque Wang fue electa al Consejo Municipal de Arcadia en noviembre de 2022, integrándose al órgano de gobierno conformado por cinco miembros, donde posteriormente asumió la alcaldía bajo el sistema rotativo de representación local.

La ciudad de Arcadia, con cerca de 54 mil habitantes, se localiza al noreste de Los Ángeles y cuenta con una importante comunidad de origen asiático, contexto que ha colocado este caso bajo especial atención federal.

Las autoridades municipales aclararon que hasta ahora no existe evidencia de uso de recursos públicos ni afectaciones directas a decisiones oficiales del ayuntamiento, aunque la renuncia de Wang se produjo poco después de hacerse pública la acusación.

Fiscalía de EU lo considera un golpe contra la influencia extranjera

El Departamento de Justicia calificó el acuerdo de culpabilidad como un avance importante en la vigilancia contra operaciones de influencia política extranjera.

El primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli, aseguró que el caso representa un mensaje claro frente a intentos de infiltración institucional.

“Este acuerdo de culpabilidad es el último éxito en nuestra determinación de defender la patria contra los intentos de China de corromper nuestras instituciones”.

La investigación también está relacionada con otros procesos abiertos contra presuntos operadores vinculados a redes de influencia china en California, entre ellos empresarios y colaboradores políticos cercanos a Wang.

Ahora, el proceso judicial continuará en una corte federal de Los Ángeles, donde se definirá la sentencia que enfrentará la exalcaldesa, en un caso que ha encendido alertas sobre el alcance de las operaciones de propaganda extranjera en gobiernos locales de Estados Unidos.

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