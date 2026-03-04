Renuncia ministro de Justicia en Argentina; ya tiene reemplazo

El ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, renunció este miércoles a su cargo, según informó el presidente Javier Milei.

A través de redes sociales, el mandatario argentino informó que ya se tiene un sustituto.

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente"

Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.



El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.



VLLC! pic.twitter.com/gbCwjXMlZu — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2026

¿Quién es el nuevo ministro de Justicia de Argentina?

Juan Bautista Mahiques, fiscal de la ciudad de Buenos Aires fue nombrado como nuevo ministro de Justicia.

Mahiques se desempeña como fiscal de la ciudad de Buenos Aires desde octubre de 2019 y durante el Gobierno de Macri fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

"Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley", expresó Mahiques.

Como fiscal, Mahiques fue imputado en diciembre de 2022 por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas" junto a otros siete jueces, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje secreto a la propiedad patagónica del magnate Joe Lewis, ubicada en las cercanías de Lago Escondido.

El objeto de la causa, que terminó anulada aunque generó un gran escándalo, era investigar si la comitiva aceptó dichas dádivas, según detalló la agencia EFE.

La causa fue anulada en diciembre de 2023 por el juez Sebastián Ramos, quien argumentó que los hechos investigados fueron “acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.

Comentarios