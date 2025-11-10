Cerrar X
Renuncia ejecutivo de Tesla Cybertruck tras ocho años

El ejecutivo a cargo del negocio del Cybertruck de Tesla, Siddhant Awasthi, anunció su salida del fabricante de automóviles dirigido por Elon Musk

  10
  Noviembre
    2025

El ejecutivo que lidera el negocio del Cybertruck de Tesla está dejando el fabricante de automóviles dirigido por Elon Musk después de ocho años.

Siddhant Awasthi, el gerente de programa del Cybertruck y Model tres de Tesla, expresó en LinkedIn que no fue una decisión fácil dejar la compañía. No proporcionó detalles sobre lo que hará a continuación.

Awasthi comentó que comenzó como pasante en Tesla y estuvo involucrado en "aumentar la producción del Model 3, trabajar en Giga Shanghai, desarrollar nuevas arquitecturas electrónicas e inalámbricas, y entregar el Cybertruck, una experiencia única en la vida, todo antes de cumplir 30 años. La guinda del pastel fue volver a trabajar en el Model 3 hacia el final".

El mes pasado, Tesla anunció que estaba retirando más de 63,000 Cybertrucks en Estados Unidos porque las luces frontales son demasiado brillantes, lo que puede causar distracción a otros conductores y aumentar el riesgo de colisión.

En marzo, los reguladores de seguridad de Estados Unidos retiraron virtualmente todos los Cybertrucks en circulación. El retiro, que abarcó más de 46,000 Cybertrucks, se debió a que un panel exterior que corre a lo largo del lado izquierdo y derecho del parabrisas puede desprenderse mientras se conduce, creando un peligro vial para otros conductores y aumentando el riesgo de un accidente.

Tesla reportó una cuarta caída consecutiva en las ganancias trimestrales en octubre, incluso cuando las ventas aumentaron. El fabricante de automóviles informó que las ganancias del tercer trimestre cayeron un 37% a $1,400 millones de dólares, o 39 centavos por acción, desde $2,200 millones de dólares, o 62 centavos por acción, un año antes. Esto marcó el cuarto trimestre consecutivo en que las ganancias disminuyeron. E incluso el aumento de ingresos, un alivio bienvenido tras una caída de ventas a principios de año debido a boicots contra Musk, quizás se debió a que los clientes se apresuraron a aprovechar un crédito fiscal federal de $7,500 dólares para vehículos eléctricos antes de que expirara el 1 de octubre.

Aunque Tesla sigue teniendo dificultades, la semana pasada Musk ganó una votación de accionistas que le otorgaría acciones por valor de 1 billón de dólares si alcanza ciertos objetivos de rendimiento en la próxima década. Más del 75% de los votantes aprobaron el plan en la reunión de accionistas en Austin, Texas.

La votación fue una victoria rotunda para Musk, mostrando que los inversores aún tienen fe en él mientras Tesla lucha con la caída de ventas, cuota de mercado y beneficios, en gran parte debido al propio Musk. Muchos compradores abandonaron la compañía este año mientras él se aventuraba en la política tanto en Estados Unidos como en Europa, y difundía teorías de conspiración.

Las acciones de Tesla subieron más del 2% antes de la apertura del mercado este lunes.


