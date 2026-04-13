Congresista Tony Gonzales renuncia tras escándalo de acoso

Este lunes, el representante republicano por Texas, Tony Gonzalez, anunció su renuncia al Congreso de Estados Unidos después de una creciente presión por parte del partido demócrata como del republicano tras ser acusado de mantener una relación coercitiva con una empleada de su oficina que posteriormente se suicidó.

"Hay un tiempo para todo y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi solicitud de retiro", escribió Gonzales en su cuenta oficial de X.

There is a season for everything and God has a plan for us all. When Congress returns tomorrow, I will file my retirement from office. It has been my privilege to serve the great people of Texas. — Rep. Tony Gonzales (@RepTonyGonzales) April 13, 2026

Gonzales actualmente cumple su tercer mandato y representa al distrito fronterizo entre San Antonio y El Paso.

El funcionario presentará su renuncia después de que se publicaran mensajes, los cuales, según el abogado de la familia de una de sus empleadas, documentan un intento de relación de carácter sexual entre el congresista y la trabajadora en 2024.

Este caso fue dado a conocer a inicios de marzo, y ha generado reacciones de ambos partidos, reavivando el debate sobre la conducta de los legisladores y los mecanismos de supervisión interna en el Congreso.

Con su salida del Congreso de Estados Unidos, Gonzales se convirtió en el segundo congresista en renunciar, luego de que el demócrata Eric Swalwell anunciara que dejaría su escaño por California este domingo, tras la denuncia de varias mujeres por agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a declinar sus aspiraciones como gobernador del estado dorado.

I am suspending my campaign for Governor.



To my family, staff, friends, and supporters, I am deeply sorry for mistakes in judgment I’ve made in my past.



I will fight the serious, false allegations that have been made — but that’s my fight, not a campaign’s. — Eric Swalwell (@ericswalwell) April 13, 2026

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