Renuncia primera ministra de Ucrania ante cambios en gabinete

Diversos reportes señalan que podría asumir una función diplomática de alto nivel, incluso como embajadora de Ucrania en Estados Unidos

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La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, renunció este domingo, ante las modificaciones del gabinete del presidente Volodymyr Zelenskyy.

A través de redes sociales, Svyrydenko afirmó que se encontraba “orgullosa de haber tenido el honor de liderar el gobierno durante uno de los períodos más difíciles en la historia moderna de Ucrania”.

“Estoy lista para servir al Estado ucraniano y llevar a cabo cada tarea destinada a fortalecer la posición de Ucrania, defender nuestros intereses nacionales y acercar una paz justa”, aseguró.

¿Quién es Yulia Svyrydenko, exprimera ministra de Ucrania?

Yulia Svyrydenko fue nombrada en julio de 2025 a los 39 años después de desempeñar un papel principal en la obtención de un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, considerada una forma importante de vincular los intereses norteamericanos con la seguridad de Ucrania.

Durante la guerra entre Ucrania y Rusia ha sido una de las principales responsables de la política económica del país. Entre sus funciones destacaron:

La negociación de ayuda económica y financiera con aliados occidentales.

El impulso a la reconstrucción económica de Ucrania.

El fortalecimiento de la producción nacional de armamento.

Zelenskyy anunció la renuncia de la primera ministra en una publicación en la que dijo que Ucrania estaba “cambiando su estrategia política”.

“Cada área prioritaria de la política exterior será asignada a una persona específica con una experiencia sustancial que sea capaz de implementar lo que acordemos a nivel de líderes y lo que el pueblo ucraniano espera”, señaló el mandatario ucraniano.

Aunque aún no se ha informado oficialmente cuál será su siguiente puesto, diversos reportes señalan que podría asumir una función diplomática de alto nivel, incluso como embajadora de Ucrania en Estados Unidos.

La reforma, que Zelenskyy aún no ha explicado en detalle, sería la cuarta gran reorganización de su gobierno desde el inicio de la invasión rusa.