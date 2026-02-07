Renuncia consejo presidencial en Haití tras crisis

El consejo presidencial de Haití renunció este sábado, poniendo fin a casi dos años de un turbulento gobierno compartido con el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien se prevé permanezca en el cargo mientras el país intenta encaminarse hacia sus primeras elecciones generales en una década.

La dimisión se produce en un contexto de profunda crisis política y de seguridad, con pandillas que controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe y amplias zonas del territorio nacional.

Días antes de la disolución del consejo de nueve miembros, Estados Unidos desplegó un buque de guerra y dos embarcaciones de la Guardia Costera en aguas cercanas a la capital haitiana.

Para Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, la presencia naval es “la prueba más reciente de la disposición de Washington a usar la amenaza de la fuerza para dar forma a la política en el hemisferio occidental”.

A finales de enero, dos influyentes integrantes del consejo anunciaron que una mayoría había votado para destituir a Fils-Aimé, desafiando los llamados de Estados Unidos a preservar la frágil estabilidad política. Poco después, Washington revocó las visas de cuatro miembros del consejo y de un ministro, cuyos nombres no fueron revelados.

El consejo fue creado en abril de 2024, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la posterior renuncia del ex primer ministro Ariel Henry, en medio de ataques coordinados de pandillas que paralizaron el principal aeropuerto del país.

Su misión era encabezar una transición política, contener la violencia y organizar elecciones. Sin embargo, los comicios previstos no se celebraron este 7 de febrero, fecha simbólica para Haití por marcar el inicio de la era democrática tras décadas de dictadura.

Aunque se han anunciado fechas tentativas para agosto y diciembre, persisten dudas sobre la viabilidad de realizarlas ante la expansión de la violencia.

Llamados a la estabilidad

En la ceremonia de renuncia, el presidente saliente del consejo, Laurent Saint-Cyr, pidió dejar de lado intereses personales y priorizar la seguridad del país. Fils-Aimé, por su parte, aseguró que el consejo “allanó el camino para una gobernanza consciente de los problemas de seguridad y electorales” y prometió dirigirse a la nación más tarde.

Mientras tanto, continúan las negociaciones para definir qué organismo sustituirá al consejo, en paralelo con la transformación de una misión multinacional respaldada por la ONU y liderada por la policía keniana, que ha enfrentado limitaciones de personal y recursos.

Da Rin subrayó que la claridad sobre quién gobernará Haití es esencial para garantizar la legitimidad de cualquier fuerza internacional que opere en el país.

En las calles, la reacción fue diversa. André Joseph, vendedor ambulante de 42 años y uno de los 1.4 millones de desplazados por la violencia, celebró la renuncia.

“Su tiempo se acabó. Estuvieron allí casi dos años y no hicieron nada por el país”, afirmó. “Haití necesita un mejor gobierno que pueda llevar al país en una mejor dirección”.

La salida del consejo abre un nuevo capítulo de incertidumbre para Haití, que sigue enfrentando una de las crisis más graves de su historia reciente.

Comentarios