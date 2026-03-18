Casa Blanca respalda a Gabbard tras renuncia de Kent por Irán
Trump reafirma su confianza en la directora de Inteligencia Nacional, mientras minimizan la salida de un alto funcionario por desacuerdos
- 18
-
Marzo
2026
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ratificó este miércoles la confianza del presidente Donald Trump en la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, tras la renuncia del director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent.
En entrevista con la cadena Fox News, Leavitt fue contundente al referirse a Gabbard: “Ella es la elegida”, afirmó, dejando claro que no existe, por ahora, ningún cuestionamiento interno sobre su permanencia en el cargo.
Cuestionada por reporteros sobre si la posición de Gabbard estaba en riesgo, la portavoz respondió: “Que yo sepa, no. No hemos oído al presidente decir eso… Así que, obviamente, esa es una pregunta para él”.
Leavitt también restó importancia a la dimisión de Kent, quien dejó su cargo por desacuerdos con la intervención militar en Irán. Según la funcionaria, el exdirector no tuvo un papel relevante en las decisiones clave.
“Se trataba de una persona que no participó en ninguna de las conversaciones previas a la operación ni durante la misma”, sostuvo, al tiempo que calificó como “ridículas e insultantes” las acusaciones de que el presidente habría sido influenciado por gobiernos extranjeros.
Defensa de la postura sobre Irán
La portavoz insistió en que Donald Trump ha mantenido una postura “extraordinariamente coherente” respecto a Irán durante años, y defendió la intervención militar bajo el argumento de una amenaza inminente vinculada al desarrollo de armas nucleares por parte del régimen iraní.
Además, criticó la forma en que Kent presentó su renuncia, al considerar que su carta contenía “falsedades” y utilizaba indebidamente membretes oficiales del Gobierno.
Tras recibir el respaldo de la Casa Blanca, Tulsi Gabbard tiene previsto comparecer este mismo miércoles ante el Senado de Estados Unidos en una audiencia centrada en las amenazas a la seguridad nacional.
En un mensaje previo en la red social X, Gabbard señaló que, tras revisar la información disponible, el presidente concluyó que Irán representaba una amenaza inminente, aunque evitó respaldar explícitamente esa valoración.
