Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó que se registró una fuerte explosión en las proximidades de una embarcación en el estrecho de Ormuz, seguida de la presencia de humo sobre el agua.

El incidente ocurrió después de que el capitán de un buque reportara “actividad sospechosa” en las cercanías.

Del mismo modo, el organismo británico informó que el hecho se produjo a unos 253 kilómetros al este de Mascate, Omán. Pese a lo ocurrido, tanto la embarcación como su tripulación se encuentran a salvo.

Las autoridades ya investigan el suceso y, mientras tanto, la UKMTO recomendó a los buques que navegan por la zona extremar precauciones y reportar cualquier movimiento inusual.

Escalada de tensión en una ruta clave del petróleo

La explosión coincide con recientes amenazas de Irán en torno al estratégico paso marítimo, por donde transita aproximadamente el 20 % del crudo mundial.

Este lunes, el general de brigada Ebrahim Yabari, integrante de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió en la televisión estatal que no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región y que prenderán fuego a cualquier buque petrolero que intente cruzar el estrecho de Ormuz.

Hasta el momento, no existe una relación oficial confirmada entre la explosión reportada al este de Mascate y los ataques reivindicados por Irán, aunque el incidente se produce en un contexto de creciente tensión en la zona.

Comentarios