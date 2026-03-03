Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_buque_atacado_189da0e8fc
Internacional

Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz

La UKMTO informó una detonación y humo en el agua al este de Mascate; tripulación está a salvo en medio de amenazas iraníes contra petroleros

  • 03
  • Marzo
    2026

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó que se registró una fuerte explosión en las proximidades de una embarcación en el estrecho de Ormuz, seguida de la presencia de humo sobre el agua.

El incidente ocurrió después de que el capitán de un buque reportara “actividad sospechosa” en las cercanías.

Del mismo modo, el organismo británico informó que el hecho se produjo a unos 253 kilómetros al este de Mascate, Omán. Pese a lo ocurrido, tanto la embarcación como su tripulación se encuentran a salvo.

Las autoridades ya investigan el suceso y, mientras tanto, la UKMTO recomendó a los buques que navegan por la zona extremar precauciones y reportar cualquier movimiento inusual.

Escalada de tensión en una ruta clave del petróleo

La explosión coincide con recientes amenazas de Irán en torno al estratégico paso marítimo, por donde transita aproximadamente el 20 % del crudo mundial.

Este lunes, el general de brigada Ebrahim Yabari, integrante de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió en la televisión estatal que no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región y que prenderán fuego a cualquier buque petrolero que intente cruzar el estrecho de Ormuz.

Hasta el momento, no existe una relación oficial confirmada entre la explosión reportada al este de Mascate y los ataques reivindicados por Irán, aunque el incidente se produce en un contexto de creciente tensión en la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25169534486054_13df9a19cb
Es un suicidio económico: Rubio tras cierre del estrecho de Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×