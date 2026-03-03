Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_artemis_II_76ae824c75
Internacional

NASA repara fallas en cohete Artemis II previo a lanzamiento

La agencia corrigió una anomalía en el flujo de helio del Artemis II y mantiene abril como ventana de despegue rumbo a su misión alrededor de la Luna

  • 03
  • Marzo
    2026

La NASA informó que los fallos detectados en el cohete Artemis II ya fueron reparados, luego de que se identificara una anomalía en el flujo de helio durante pruebas recientes.

A través de su cuenta en X, la agencia aeroespacial detalló que los ingenieros localizaron el origen del problema y realizaron las correcciones necesarias.

“Tras el descubrimiento de un problema de flujo de helio con el cohete Artemis II, los ingenieros determinaron el problema y realizaron reparaciones”, indicó la agencia.

De acuerdo con la NASA, el inconveniente se originó por un sello en el mecanismo de desconexión rápida, sistema que permite el flujo de helio desde los equipos terrestres hacia el cohete. Este componente obstruía el paso adecuado del combustible.

Los especialistas también monitorean qué provocó que el sello se soltara y trabajan en nuevas actualizaciones para evitar incidentes similares.

Abril, última ventana de lanzamiento

La agencia prevé concluir los trabajos a finales de marzo, fecha en la que el Artemis II sería trasladado nuevamente a la plataforma de lanzamiento con miras a despegar en abril, considerada la última ventana disponible contemplada originalmente.

El lanzamiento estaba programado inicialmente para la primera semana de febrero, pero el mal clima en Florida, una filtración detectada durante pruebas en frío y la anomalía en el suministro de helio obligaron a desmontar el cohete y regresarlo al hangar.

inter-artemis-II.jpg

El nuevo plan lunar de la NASA

Con Artemis II, la NASA busca enviar a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar exhaustivamente la nave Orión y preparar el camino hacia futuras misiones de alunizaje.

Según el nuevo cronograma revelado por el administrador Jared Isaacman, la misión Artemis III, inicialmente prevista como el regreso del ser humano a la superficie lunar desde 1972, se adelantará a 2027, pero será una misión intermedia en órbita terrestre baja.

El esperado regreso a la superficie lunar ocurrirá en 2028 con Artemis IV, a inicios de ese año, y posteriormente con Artemis V, hacia finales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T143923_201_fd81b1b89d
Profeco llama a revisión más de mil autos Ford por fallos
rodrygo_2526_693adfc59595e_e9302f7805
Rodrygo, del Real Madrid, sufre lesión y dice adiós al Mundial
Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_16_18_AM_d8f6769e39
Endurecen castigos por incendios en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×