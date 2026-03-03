NASA repara fallas en cohete Artemis II previo a lanzamiento

La NASA informó que los fallos detectados en el cohete Artemis II ya fueron reparados, luego de que se identificara una anomalía en el flujo de helio durante pruebas recientes.

A través de su cuenta en X, la agencia aeroespacial detalló que los ingenieros localizaron el origen del problema y realizaron las correcciones necesarias.

“Tras el descubrimiento de un problema de flujo de helio con el cohete Artemis II, los ingenieros determinaron el problema y realizaron reparaciones”, indicó la agencia.

De acuerdo con la NASA, el inconveniente se originó por un sello en el mecanismo de desconexión rápida, sistema que permite el flujo de helio desde los equipos terrestres hacia el cohete. Este componente obstruía el paso adecuado del combustible.

Los especialistas también monitorean qué provocó que el sello se soltara y trabajan en nuevas actualizaciones para evitar incidentes similares.

The Artemis II mission, set to launch no earlier than April 2026, remains unchanged. Four astronauts will journey around the Moon and verify the Orion spacecraft’s critical life support systems and prepare for future Artemis missions. https://t.co/njkvWM8mRY pic.twitter.com/r1gpUldcyi — NASA (@NASA) March 3, 2026

Abril, última ventana de lanzamiento

La agencia prevé concluir los trabajos a finales de marzo, fecha en la que el Artemis II sería trasladado nuevamente a la plataforma de lanzamiento con miras a despegar en abril, considerada la última ventana disponible contemplada originalmente.

El lanzamiento estaba programado inicialmente para la primera semana de febrero, pero el mal clima en Florida, una filtración detectada durante pruebas en frío y la anomalía en el suministro de helio obligaron a desmontar el cohete y regresarlo al hangar.

El nuevo plan lunar de la NASA

Con Artemis II, la NASA busca enviar a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar exhaustivamente la nave Orión y preparar el camino hacia futuras misiones de alunizaje.

Según el nuevo cronograma revelado por el administrador Jared Isaacman, la misión Artemis III, inicialmente prevista como el regreso del ser humano a la superficie lunar desde 1972, se adelantará a 2027, pero será una misión intermedia en órbita terrestre baja.

We have increased the cadence of Artemis missions.



In 2027, the Artemis III mission will test one or both commercial landers from SpaceX and Blue Origin in low Earth orbit. In 2028, Artemis IV will become the first Artemis lunar landing. pic.twitter.com/X4rwPFK2nI — NASA (@NASA) March 3, 2026

El esperado regreso a la superficie lunar ocurrirá en 2028 con Artemis IV, a inicios de ese año, y posteriormente con Artemis V, hacia finales.

Comentarios