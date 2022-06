Rescatistas buscan víctimas en centro comercial ucraniano

Los rescatistas trabajaban hoy entre los escombros calcinados de un centro comercial, buscando víctimas de un ataque ruso que dejó al menos 18 muertos y decenas de heridos, en lo que el presidente de Ucrania describió como "uno de los atentados terroristas más temerarios de la historia europea".

El presidente, Volodymyr Zelensky, dijo que muchos de los más de 1,000 compradores y trabajadores que estaban por la tarde en el lugar en la ciudad de Kremenchuk lograron escapar. Enormes columnas de humo negro, polvo y llamas naranjas se alzaban del lugar mientras los trabajadores de emergencias buscaban víctimas entre el concreto y piezas rotas de metal. Los drones sobrevolaban las ruinas, que seguían humeando horas después de que se extinguiera el fuego.

Las cifras de víctimas subían mientras los rescatistas buscaban entre los restos. El gobernador regional, Dmytro Lunin, informó de al menos 18 muertos y 59 personas que buscaron asistencia médica, de los que 25 fueron hospitalizados. La región declaró un día de luto el martes por las víctimas del ataque.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el martes que Rusia "no puede y no debe ganar" la guerra en Ucrania.

En declaraciones al final de la cumbre del Grupo de los 7 en Alemania, Macron dijo que las siete democracias más industrializadas apoyarían a Ucrania y mantendrían las sanciones contra Rusia "mientras sea necesario, y con la intensidad necesaria".

"No es Occidente quien se opone al resto del mundo, sino el bando de la paz contra el de la guerra", añadió. "Rusia no puede y no debe ganar".