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Internacional

Trump respalda a De la Espriella en elecciones de Colombia

El presidente de EUA felicitó al ultraderechista por su triunfo en la primera vuelta y le expresó su respaldo de cara al balotaje programado del 21 de junio

  • 02
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este martes al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta electoral y le expresó su respaldo de cara al balotaje programado para el próximo 21 de junio.

A través de su red social Truth Social, Trump describió al aspirante colombiano como un líder “inteligente, fuerte y decidido”, además de asegurar que su eventual llegada a la Presidencia impulsaría el crecimiento económico, la generación de empleos, el fortalecimiento del comercio y una estrategia más firme contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Trump destaca la importancia de la elección

El mandatario estadounidense sostuvo que la segunda vuelta presidencial será determinante para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos. Asimismo, señaló que De la Espriella enfrentará en las urnas al senador izquierdista Iván Cepeda, quien avanzó también a la ronda definitiva.

Trump afirmó que era un honor brindar su apoyo al abogado colombiano, a quien calificó como un aliado que comparte valores relacionados con la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

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De la Espriella lideró la primera vuelta

De acuerdo con los resultados preliminares ratificados por las autoridades electorales colombianas, Abelardo de la Espriella obtuvo cerca del 43.7% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó alrededor del 40.9%, por lo que ambos disputarán la Presidencia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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La elección ha sido considerada una de las más polarizadas de los últimos años en Colombia, al enfrentar a un candidato identificado con la derecha y cercano al discurso político de Trump contra un aspirante respaldado por sectores de izquierda vinculados al actual presidente Gustavo Petro.


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