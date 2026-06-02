Trump respalda a De la Espriella en elecciones de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este martes al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta electoral y le expresó su respaldo de cara al balotaje programado para el próximo 21 de junio.

A través de su red social Truth Social, Trump describió al aspirante colombiano como un líder “inteligente, fuerte y decidido”, además de asegurar que su eventual llegada a la Presidencia impulsaría el crecimiento económico, la generación de empleos, el fortalecimiento del comercio y una estrategia más firme contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Trump destaca la importancia de la elección

El mandatario estadounidense sostuvo que la segunda vuelta presidencial será determinante para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos. Asimismo, señaló que De la Espriella enfrentará en las urnas al senador izquierdista Iván Cepeda, quien avanzó también a la ronda definitiva.

Trump afirmó que era un honor brindar su apoyo al abogado colombiano, a quien calificó como un aliado que comparte valores relacionados con la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

De la Espriella lideró la primera vuelta

De acuerdo con los resultados preliminares ratificados por las autoridades electorales colombianas, Abelardo de la Espriella obtuvo cerca del 43.7% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó alrededor del 40.9%, por lo que ambos disputarán la Presidencia en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

La elección ha sido considerada una de las más polarizadas de los últimos años en Colombia, al enfrentar a un candidato identificado con la derecha y cercano al discurso político de Trump contra un aspirante respaldado por sectores de izquierda vinculados al actual presidente Gustavo Petro.

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