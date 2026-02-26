Podcast
Deportes

Presidente de FIFA respalda a Sheinbaum tras llamada el jueves

Infantno resaltó que nuevamente le mostró su respaldo a Sheinbaum Pardo, afirmando que no tiene dudas de que este será el mejor Mundial de todos los tiempos

  • 26
  • Febrero
    2026

Este jueves por la noche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una llamada telefónica con Gianni Infantino, máxima autoridad de la FIFA para hablar sobre la Copa del Mundo.

La jefa del Ejecutivo mexicano comentó que durante esta conversación, le recalcó que el Estado continuará trabajando para afinar detalles de cara a la máxima fiesta del fútbol, que está a solo un par de meses de comenzar.

Por su parte, el presidente de la Federación resaltó que nuevamente le mostró su respaldo a Sheinbaum Pardo, afirmando que no tiene dudas de que este será el mejor Mundial de todos los tiempos.

Infantino confía en México

Esta no es la primera vez que el dirigente del órgano rector del fútbol da un espaldarazo a las autoridades mexicanas, pues este mismo martes ya mencionó en una rueda de prensa que tiene total confianza en que todos los partidos pactados en suelo mexicano podrán realizarse sin problemas.

"Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible", afirmó Infantino en una rueda de prensa.

Estos son los partidos del Mundial en México

Ciudad de México

  • 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia
  • 24 de junio: Ganador Repechaje Europeo D (Dinamarca/Chequia/Irlanda/Macedonia) vs. México
  • 30 de junio: Dieciseisavos de final
  • 5 de julio: Octavos de final

Guadalajara

  • 11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D
  • 18 de junio: México vs. Corea del Sur
  • 23 de junio: Colombia vs. Ganador Repechaje Intercontinental 1
  • 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí

Monterrey

  • 14 de junio: Ganador Repechaje Europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) vs. Túnez
  • 20 de junio: Túnez vs. Japón
  • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur
  • 29 de junio: Dieciseisavos de final

 


