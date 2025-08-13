Reunión 'constructiva' de líderes europeos y Zelensky con Trump

Este miércoles, los líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tuvieron una discusión “constructiva” con el presidente estadounidense Donald Trump, dos días antes de la reunión planeada del mandatario estadounidense en Alaska con el presidente ruso Vladímir Putin, afirmó el canciller alemán Friedrich Merz .

Hablando junto a Zelensky, Merz dijo después de la videoconferencia que se podrían tomar “decisiones importantes” en Anchorage, pero enfatizó que “los intereses fundamentales de seguridad europeos y ucranianos deben ser protegidos” en la reunión.

Merz convocó las reuniones virtuales en un intento de garantizar que los líderes europeos y ucranianos sean escuchados antes de la cumbre, donde se espera que Trump y Putin analicen un camino hacia el fin de la guerra de Moscú en Ucrania.

Zelensky y los europeos han sido marginados de esa cumbre. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Meyer, dijo que la intención de las reuniones del miércoles era “dejar clara la posición de los europeos”.

Zelensky se reunirá primero con los líderes europeos, en preparación para una llamada virtual con Trump y el vicepresidente estadounidense JD Vance aproximadamente una hora después. Una llamada entre los líderes de los países que forman parte de la “coalición de los dispuestos” —aquellos que están preparados para supervisar cualquier futuro acuerdo de paz entre Moscú y Kiev— tendrá lugar al final.

El líder ucraniano dijo el miércoles que su gobierno ha sostenido más de 30 conversaciones con socios antes de la cumbre en Alaska, pero reiteró su duda de que Putin negocie de buena fe.

En su canal oficial de Telegram, Zelensky escribió que “actualmente, no hay señales de que los rusos estén preparando el fin de la guerra”, e instó a los socios de Ucrania en Estados Unidos y Europa a coordinar esfuerzos y “forzar a Rusia a la paz”.

“Se debe presionar a Rusia para lograr una paz honesta. Debemos aprender de la experiencia de Ucrania y de nuestros socios para evitar el engaño por parte de Rusia”, dijo el mandatario ucraniano.

Los riesgos para Europa

Trump ha dicho que quiere ver si Putin habla en serio sobre terminar la guerra, que está ya en su cuarto año, y describió la cumbre del viernes como “una reunión para tantear el terreno” donde puede evaluar las intenciones del líder ruso.

Sin embargo, el mandatario estadounidense decepcionó a los aliados en Europa cuando dijo que Ucrania tendrá que ceder parte del territorio controlado por Moscú. También señaló que Rusia debe aceptar intercambios de tierras, aunque no está claro qué podría esperarse que Putin ceda.

Los aliados europeos han presionado para que Ucrania participe en cualquier conversación de paz, temerosos de que las discusiones que excluyan a Kiev puedan favorecer a Moscú.

El lunes, Trump evitó repetidas oportunidades para decir que presionaría para que Zelensky participe en sus conversaciones con Putin, y se mostró desdeñoso hacia el mandatario ucraniano y su necesidad de ser parte de un esfuerzo para buscar la paz. El republicano dijo que, después de la cumbre del viernes, se podría organizar una reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania, o que también podría ser una reunión entre “Putin, Zelensky y yo”.

Los europeos y Ucrania se muestran cautelosos de que Putin, quien ha librado la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945 y ha utilizado el poder energético de Rusia para intentar intimidar a la Unión Europea, pueda obtener concesiones favorables y establecer los contornos de un acuerdo de paz sin ellos.

El temor generalizado de muchos países europeos es que Putin ponga en la mira a otro de ellos si gana en Ucrania.

Concesiones territoriales, un punto muerto para Kiev

Zelensky dijo el martes que, como parte de un acuerdo de alto el fuego, Putin quiere que Ucrania se retire del 30% restante de la región de Donetsk que aún controla, una propuesta que el líder ucraniano rechazó categóricamente.

Zelensky reiteró que Ucrania no cederá ningún territorio que controle, y afirmó que eso sería inconstitucional y solo serviría como trampolín para una futura invasión rusa.

Dijo que las conversaciones diplomáticas lideradas por Estados Unidos y centradas en terminar la guerra no han abordado las demandas clave de Ucrania, entre ellas, las garantías de seguridad para prevenir futuras agresiones rusas e incluir a Europa en las negociaciones.

Tres semanas después de que Trump asumiera nuevamente el cargo, su gobierno retiró de la mesa la influencia de la incorporación de Ucrania a la OTAN —algo que Putin ha exigido— y señaló que la UE y Kiev deben manejar la seguridad en Europa ahora mientras Estados Unidos centra su atención en otros lugares.

Altos funcionarios de la UE creen que Trump podría quedar satisfecho simplemente al asegurar un alto el fuego en Ucrania, y probablemente esté más centrado en los intereses geoestratégicos más amplios de Estados Unidos y en la política de grandes potencias, apuntando a aumentar los negocios con Rusia y rehabilitar a Putin.

Avances rusos en Donbás

Las fuerzas rusas en Ucrania están cerca de lograr una captura territorial clave alrededor de la ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donbás, que comprende el corazón industrial oriental de Ucrania que Putin ha codiciado durante mucho tiempo.

Analistas militares que utilizan información de código abierto para monitorear las batallas han dicho que la capacidad de Ucrania para defenderse de esos avances podría ser crítica: perder Pokrovsk le daría a Rusia una victoria importante antes de la cumbre y podría complicar las líneas de suministro ucranianas a la región de Donetsk, donde el Kremlin ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos militares.

Mientras tanto, la noche del miércoles, las fuerzas ucranianas atacaron una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Bryansk, según un comunicado del Estado Mayor de Ucrania.

Drones ucranianos atacaron la estación de Unecha que abastece al ejército ruso, se indica en el comunicado, y se agrega que se reportaron daños y un gran incendio en el área que rodea la estación.

Unecha transporta petróleo a dos oleoductos con una capacidad anual para bombear 60 millones de toneladas. La operación fue llevada a cabo por unidades de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados del ejército de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, según el comunicado.

