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Nuevo León

Samuel García revela instalación de primer tren para Línea 4 y 6

Imágenes compartidas por mandatario estatal a través de redes sociales, revelan que el tren ya se encuentra en la zona de Patios y Talleres

  • 17
  • Marzo
    2026

El gobernador Samuel García reveló este martes la instalación de los nuevos trenes que recorrerán las Líneas 4 y 6 del Metrorrey en Nuevo León.

A través de redes sociales, el mandatario estatal compartió un video en el que se muestra el trabajo realizado por los trabajadores, el cual calificó entre "los más altos estándares de calidad y seguridad".

"El primer tren de las nuevas líneas del metro ya está aquí. Instalado en la nueva zona de Patios y Talleres. Es una labor titánica. Más de 4,000 personas siguen trabajando día y noche, bajo los más altos estándares de calidad para lograr esta gran obra en tiempo y forma, y con total seguridad. A ti, te pedimos paciencia. ¡Valdrá la pena!"

Imágenes compartidas por García Sepúlveda revelan que el tren ya se encuentra en la zona de Patios y Talleres.

Llegan a Nuevo León los primeros trenes de las nuevas líneas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó la llegada de tres nuevos trenes que formarán parte de las dos nuevas líneas del Metro, un proyecto clave de movilidad que estará en operación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Las unidades alcanzan una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y utilizan un sistema de rodadura neumática con 92 neumáticos, lo que reduce significativamente la contaminación acústica.

Aquí te presentamos la nota completa: Llegan a Nuevo León los primeros trenes de las nuevas líneas

 


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