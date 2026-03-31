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Internacional

Machado se reunirá con Marco Rubio en Washington

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostendrá este martes 31 de marzo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

  • 31
  • Marzo
    2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostendrá este martes 31 de marzo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la sede del Departamento de Estado en Washington.

El encuentro está programado para las 10:00 de la mañana (hora local) y, de acuerdo con información oficial difundida por su equipo, se realizará sin acceso a la prensa y sin detalles previos sobre los temas a tratar.

La cita se da en un contexto de reconfiguración política y diplomática en torno a Venezuela, luego de que Estados Unidos reanudara recientemente las operaciones de su embajada en Caracas y restableciera relaciones tras varios años de ruptura.

Además, ocurre en medio de un acercamiento entre Washington y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, lo que ha generado tensiones dentro del espectro opositor.

Durante su estancia en Estados Unidos, Machado ha sostenido encuentros con diversas figuras políticas, incluido el presidente Donald Trump, así como congresistas, líderes empresariales y representantes internacionales.

En semanas recientes, la dirigente también participó en foros globales y reuniones estratégicas donde ha promovido una transición democrática en Venezuela y un plan de apertura económica para atraer inversiones.

Posible regreso a Venezuela

La reunión con Rubio se produce mientras Machado ha reiterado su intención de regresar a Venezuela en los próximos días, tras haber salido del país en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Su salida ocurrió después de permanecer más de un año en la clandestinidad ante el riesgo de ser detenida por autoridades venezolanas, que la acusan de promover acciones desestabilizadoras.

 

 


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