Rusia pide capturar al fundador de Telegram por terrorismo

Esto sucede en el marco de promoción de la aplicación de mensajería 'nacional' conocida como MAX, que según los críticos podría utilizarse para vigilancia

Rusia acusó este miércoles al fundador y director general de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, de "colaborar con el terrorismo".

De acuerdo con las autoridades rusas, sus cargos se originan desde que se llevaron a cabo las restricciones de la red social en el país, por lo que forman parte de un esfuerzo a largo plazo para poner internet bajo el control total del Kremlin.

La administración de Telegram mantiene “numerosos canales, chats y bots” que “son utilizados activamente por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos masivos y ciberfraude” en Rusia, lo que resultó en numerosas víctimas humanas, señaló el Servicio Federal de Seguridad.

La agencia acusó a los servicios de seguridad ucranianos de utilizar un popular bot de chat de citas en Telegram para atraer y reclutar a rusos para “actividades de sabotaje y terrorismo”.

Durov anunció a principios de este año que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra y las acusó de fabricar pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

Rusia emprende esfuerzos por bloquear y ralentizar el desarrollo de apps fuera del gobierno

Durante el mandato del presidente Vladímir Putin, las autoridades rusas han emprendido esfuerzos en varios frentes para controlar internet.

Varias plataformas populares de redes sociales han sido prohibidas en Rusia. YouTube ha sido ralentizado, aplicaciones de mensajería populares como Signal y Viber han sido bloqueadas y las más populares como WhatsApp y Telegram cuentan con restricciones.

Esto sucede en el marco de promoción de la aplicación de mensajería “nacional” conocida como MAX, que según los críticos podría utilizarse para vigilancia. La plataforma es promocionada por desarrolladores y funcionarios como una ventanilla única para mensajería, servicios gubernamentales en línea, realizar pagos y más.