Cerrar X
G0a_Z7cf_XIA_Er_CT_7_4ad4ff9788
Internacional

Se reunirá de emergencia Consejo de Seguridad por ataque israelí

Esto se convocó luego de que un bombardeo del edificio en Doha, misma que causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina

  • 09
  • Septiembre
    2025

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunirá este miércoles en Nueva York, para llevar a cabo una sesión de emergencia para tratar el ataque perpetrado por Israel en territorio de Qatar, según explicaron fuentes del Consejo.

La reunión, prevista a las 15:00 horas ha sido solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad, y tras ser exigida por Catar.

Este ataque israelí tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en la capital catarí, Doha, y causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina, además de un agente catarí de la Policía.

El primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó hoy que el ataque israelí "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral", contra un "Estado mediador" que es sede de negociaciones formales entre Israel y el grupo palestino Hamás.

El ataque de Israel ha sido ampliamente criticado por toda la comunidad internacional, e incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha emitido declaraciones contradictorias al respecto, lo que parece indicar que la acción no contó con su beneplácito. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

arg_07e5083b45
Ataque israelí en Qatar, un 'incidente desafortunado': EUA
iran_qatar_b313a4003b
Irán y Qatar condenan ataque de Israel a líderes de Hamás en Doha
EH_UNA_FOTO_27_d5f6e379f2
Ataque puede abrir puerta a fin de guerra: Netanyahu
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×