Senado frena intento de limitar ataques de Trump contra Irán

Este miércoles, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución para impedir que Donald Trump ordene nuevos ataques en contra de Irán sin la autorización del Congreso.

El rechazo en la Cámara Alta se dio con 47 a favor y 52 en contra.

Cabe recordar que el Partido Republicano tiene la mayoría de los escaños en el Senado.

La iniciativa fue impulsada por la oposición demócrata, con la cual buscaban invocar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para iniciar hostilidades en otro país.

Esta no es la primera vez que el Senado rechaza una resolución sobre el conflicto en Medio Oriente, pues el pasado 4 de marzo ocurrió lo mismo y apenas un día después se repitió la negativa en la Cámara de Representantes.

Este rechazo ocurre dos semanas después de que Trump volviera a aplazar el fin del conflicto y tan solo tres días después de las negociaciones de paz entre funcionarios de ambos países en Pakistán.

Este miércoles el mandatario aseguró que la guerra está "muy cerca de terminar" en una entrevista con Fox Business, mientras sigue vigente el bloqueo naval que impuso a Irán en el estrecho de Ormuz y envía miles de soldados más a Oriente Medio.

¿Qué dice la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973?

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 defiende la necesidad de que cualquier intervención militar en el exterior requiera la autorización del Congreso.

También exige que los presidentes retiren las fuerzas estadounidenses de cualquier conflicto no autorizado por el Congreso en un plazo de 60 días, prorrogables por 30 días si el presidente certifica ante la Cámara que se trata de una "necesidad militar ineludible".

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