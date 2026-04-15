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Internacional

Diplomacia se activa ante posible fin de tregua con Irán

Una segunda ronda de negociaciones no se concretará en los próximos días, aunque se prevé que pueda retomarse a inicios de la siguiente semana

  • 15
  • Abril
    2026

Irán activó una serie de contactos diplomáticos con potencias internacionales en un momento clave del conflicto en Medio Oriente, a pocos días de que expire el alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y en medio de expectativas por una nueva ronda de negociaciones.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sostuvo conversaciones con representantes de China, Japón y Pakistán, en un intento por mantener el diálogo abierto y evitar una nueva escalada en la región.

China respalda negociación y transición hacia la paz

Durante una llamada telefónica con el canciller chino, Wang Yi, se destacó que el conflicto atraviesa una fase de transición que podría abrir una ventana para alcanzar acuerdos.

El funcionario chino expresó el respaldo de su país a la continuidad del alto el fuego y a las negociaciones, al considerar que esto responde tanto a los intereses de Irán como a la estabilidad regional.

Además, China reiteró su disposición de desempeñar un papel activo en la distensión del conflicto, en línea con su postura de condena a las acciones militares registradas desde finales de febrero.

Japón insiste en preservar el alto el fuego

En paralelo, Araqchí dialogó con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, quien subrayó la importancia de mantener la tregua vigente y avanzar hacia una reducción de tensiones.

Japón también puso énfasis en la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio energético global, y reiteró la necesidad de mantener canales de comunicación activos entre las partes involucradas.

Por su parte, Irán pidió a la comunidad internacional actuar con responsabilidad para evitar un deterioro mayor de la situación, especialmente ante los riesgos en esta ruta marítima.

Pakistán busca mediar nuevo diálogo entre Irán y EUA

En este contexto, Pakistán ha intensificado su papel como mediador. El jefe del Ejército, Asim Munir, visitó Teherán para sostener reuniones de alto nivel orientadas a reactivar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Este esfuerzo ocurre tras un primer encuentro sin acuerdos realizado en Islamabad, que se extendió por más de 20 horas y dejó abierta la posibilidad de nuevas conversaciones.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, una segunda ronda de negociaciones no se concretará en los próximos días, aunque se prevé que pueda retomarse a inicios de la siguiente semana, con Pakistán como principal sede.

Las gestiones diplomáticas se desarrollan bajo presión, ya que el alto el fuego vigente podría expirar el próximo 22 de abril, lo que incrementa la urgencia de alcanzar un acuerdo que evite una nueva fase del conflicto.

Mientras tanto, actores internacionales buscan mantener abiertos los canales de diálogo en una coyuntura que podría definir el rumbo de la estabilidad en Medio Oriente.


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