Sufre pero avanza; Tigres pierde ante Seattle, pero está en semis

A pesar de que Tigres pierde 3-1 ante Seattle Sounders, avanzan a la siguiente ronda por el gol anotado como visitante; en el duelo de vuelta de la fase de cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones. La anotación de los de la ‘U’ fue obra de Joaquim Pereira; mientras que por los ‘Rave Green’ lo hicieron un doblete de Albert Rusnák y un sencillo de Daniel Musovski.

La fase de Semifinales en sus juegos de ida se realizará del 28 al 30 de abril de 2026 de la presente anualidad, en donde se enfrentarán los de la UANL contra Nashville SC, además el Toluca será rival del LA FC.

LA ALTERNANCIA FUE LA CONSTANTE

Con una noche fría y lluviosa es la que ambientaba la ciudad de Seattle, tras concluir los protocolos establecidos por la Concacaf Liga Campeones 2026, el árbitro central salvadoreño Ismael Alexander Cornejo Meléndez hizo sonar su silbato y realizó la señal más futbolera, con la cual marcaba el inicio de la contienda entre los dirigidos por Guido Hernán Pizarro Demestri y los comandados por Brian Schmetzer.

El parado en el rectángulo verde presentado por ambos estrategas se mostró un claro 4-2-3-1, con la intención de anular a su contrincante por los diversos sectores que conforman el coloso ubicado en la 800 Occidental Ave S. En donde los ‘Rave Green’ tenían claro que la victoria por diferencia de tres o más goles le daba el pase a Semifinales.

Desde los primeros minutos en este enfrentamiento de Concachampions los del Estado de Washington se volcaron sobre la cabaña defendida por el cancerbero Nahuel Guzmán, quien por cierto vistió elegantemente en color rosa, tuvo que emplearse a fondo para cerrar su cortina a su favor.

El reloj marcaba los 11’ de acción cuando Cristian Roldan envía un pase a profundidad y que Albert Rusnák remata con un disparo colocado de pierna izquierda, colocando el balón al lado derecho del marco para el 1-0 en favor del Sounders. Cabe señalar que el nazareno Cornejo Meléndez realizó la revisión en el VAR y confirmó el tanto conseguido.

Con el correr de los minutos, ambos equipos comenzaron a posicionarse del balón, enfocando su ataque por los costados a gran velocidad y enviando ‘la redonda’ al centro del área; haciendo que el sector defensivo pusiera mayor atención a estas jugadas, en un terreno de juego que dejó de utilizar pasto sintético por pasto natural.

El 1-1 cayó a los 31’ de tiempo corrido, un error en la marcación tras el cobro de un tiro de esquina por parte de Juan Brunetta de la zaga defensiva de Seattle, hizo que el brasileño Joaquim Pereira rematara de cabeza y mandar el esférico a besar la red del marco encomendado al suizo Stefan Frei.

En el cronómetro se leían los 36’ minutos cuando un centro de Albert Rusnák hace que Jordan Morris del Seattle Sounders disparara de zurda desde linderos del área y el ‘Patón’ Guzmán atajó la de gajos. Los de la Major League Soccer (MLS) a los 44 minutos Albert Rusnák envía un centro que conecta Paul Rothrock con un cabezazo, el cual golpea el madero izquierdo de la cabaña defendida por Guzmán.

En la pantalla del Lumen Field se leían los 45 minutos de tiempo corrido y el nazareno salvadoreño Ismael Alexander Cornejo Meléndez decretó añadir cuatro minutos más, que, al consumirse el añadido, el árbitro central marcó la finalización de la primera mitad del partido con un empate de 1-1.

SEATTLE SE FUE ‘A MATAR O MORIR’

Para la parte complementaria, tanto los de azul total como los de verde realizaron modificaciones en su parado inicial; por los de la UANL salió Diego Lainez e ingresó Juan José Sánchez Purata. Del Sounders se va del campo Snyder Brunnel y su lugar es ocupado por Danny Musovski.

En el amanecer de la parte complementaria, a los 48’ de acción, un centro al área enviado por Jordan Morris es conectado de derecha por el recién ingresado Musovski y el esférico se coló junto al palo izquierdo para el 2-1. La localía tras el tanto conseguido se fue con todo hacia el frente, en la búsqueda de ese gol que los ponía a soñar con la antesala de la Final.

Los de la MLS tuvieron ‘más ganas que idea’ para ofender la meta de los de la Liga Mx, pero, el contragolpe fue el arma que ejecutaron los que vistieron de azul total y que ponían a los verdes a emplearse a fondo. Aunado a que, por momentos, el duelo entre mexicanos y estadounidenses se volvió ríspido, con fuertes llegadas que ponían en peligro la integridad física de los gladiadores deportivos.

A los 65’ minutos de tiempo corrido llegó la jugada de mayor peligro para los auriazules, cuando Ángel Correa remató de ‘chompeta’ una asistencia enviada por Rodrigo Aguirre y que el arquero Stefan Frei mandó a tiro de esquina; provocando el alarido del respetable que se hizo presente en la tribuna, a pesar del frío y la lluvia que se dejaron sentir.

Un ‘traka-traka’ se presentó en el área de los de la ‘U’, los ‘Rave Green’ a los 72’ minutos por medio de un disparo de pierna derecha por Jesús Ferreira, es bloqueado por el aparato defensivo universitario. A los 76’ de tiempo corrido Danny Musovski choca fuertemente de frente con Nahuel Guzmán fuera del área y el norteamericano Musovski es amonestado.

‘Tanto fue el cántaro al agua’ hasta que a los 82’ de acción el Seattle anotó un golazo, que puso los cartones 3-1 a su favor en este partido. Albert Rusnák disparó de pierna derecha desde fuera del área al rincón inferior derecho que por más que se estiró Nahuel Guzmán nada pudo hacer para evitarlo.

Ambos estrategas le movieron a su once inicial, buscando darle frescura y solidez a cada una de sus líneas. Pero, los minutos seguían su marcha y las jugadas de peligro se presentaban en ambas porterías; al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Cornejo Meléndez determinó agregar seis minutos de reposición.

Ahí pudimos ver tanto a Tigres como al Seattle volcados totalmente al ataque. En un ‘vaivén’ constante en ambas áreas y un olor a pólvora que buscaba explotar en alguna de las dos cabañas. El tiempo se consumó por completo y el Juez Central dio por finalizada la batalla deportiva. Los Tigres de la UANL avanzan a Semifinales por el gol anotado como visitante, a pesar del 3-3 global.

Comentarios