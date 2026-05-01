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Internacional

Ucrania afirma que perpetró ataque contra terminal petrolera rusa

Al menos 10 personas resultaron heridas, agregaron, y algunos vecindarios siguen sin electricidad como estrago de la agresión masiva

  • 01
  • Mayo
    2026

Fuerzas ucranianas afirmaron este viernes un ataque contra una terminal petrolera en la ciudad de Tuapse, Rusia.

De acuerdo con el comunicado del Estado Mayor General, se indicó que se registraron explosiones y un incendio en las instalaciones de infraestructura petrolera local.

Funcionarios locales en Rusia señalaron que un ataque con drones ucranianos provocó el incendio y que no se reportaron víctimas.

Estos impactos se registraron en instalaciones industriales y en infraestructura, afirmó.

Al menos 10 personas resultaron heridas, agregaron, y algunos vecindarios siguen sin electricidad como consecuencia del ataque masivo.

Dos edificios residenciales de varios pisos y la infraestructura portuaria de Odesa sufrieron daños después de que las fuerzas rusas lanzaran otro ataque nocturno con drones contra la región del sur, informaron las autoridades locales.

Como resultado de los ataques, un apartamento en una torre residencial de 16 pisos quedó destruido y el techo se incrementó.

En otro edificio residencial de gran altura, un incendio envolvió el piso 12, de acuerdo con el Servicio de Emergencias de Ucrania.

 


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