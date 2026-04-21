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Nacional

Cinco personas siguen hospitalizadas tras ataque en Teotihuacán

De los 13 extranjeros inicialmente heridos, cinco permanecen bajo observación médica en diversos hospitales de la capital mexicana

  • 21
  • Abril
    2026

La Secretaría de Gobernación (Segob) actualizó la noche de este martes el estado de salud de los turistas lesionados durante el violento suceso registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán. De los 13 extranjeros inicialmente heridos, cinco permanecen bajo observación médica en diversos centros hospitalarios.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, encabeza personalmente el grupo de servidores públicos encargados de brindar apoyo integral a las víctimas y sus familiares.

Coordinación de Emergencia

Para garantizar la atención, el Gobierno Federal mantiene un despliegue coordinado entre diversas instituciones:

  • IMSS Bienestar: Encargado de la estabilización y tratamiento médico de los hospitalizados.

  • Secretaría de Cultura: Colaborando en la gestión de la crisis dentro del sitio histórico.

  • CEAV: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se mantiene desplegada para cubrir las necesidades psicológicas, legales y logísticas de todos los afectados.

Terror en la Pirámide de la Luna

El reporte de salud se da tras una jornada de terror que conmocionó al turismo internacional. Los hechos ocurrieron cuando un individuo, identificado como Julio César Jasso Ramírez, irrumpió en la zona arqueológica y subió a la cúspide de la Pirámide de la Luna.

En un acto premeditado, Jasso Ramírez sometió a un grupo de visitantes, manteniéndolos como rehenes en la cima de la estructura prehispánica. Tras un intercambio de disparos que dejó un saldo de 13 heridos de diversas nacionalidades, el agresor se privó de la vida en el lugar.

"La prioridad absoluta en este momento es la recuperación de los turistas y el acompañamiento humano a quienes vivieron este lamentable suceso", dictó el comunicado de Segob.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los motivos que llevaron al joven a realizar el ataque, mientras que el sitio arqueológico permanece bajo estrictas medidas de seguridad y protocolos de peritaje.


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