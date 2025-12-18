Trump firma ley de defensa y quita sanciones a Siria

El presidente de Estados Unidos firmó este jueves una ley de defensa por valor de $900,000 millones de dólares para el año fiscal de 2026, en la cual se eliminan las amplias sanciones económicas a Siria, las cuales estaban vigentes desde hace más de una década.

La medida fue impulsada por un amplio apoyo bipartidista en el Senado y permitirá otorgar un aumento salarial del 3,6 % al personal militar estadounidense.

Con esta ley, además de buscar mejorar los salarios, también buscan modernizar las fuerzas armadas del país, incluyendo la construcción y adquisición de aviones, submarinos y la implementación de una reforma en la entrega de material militar.

La ley también destina $800 millones de dólares de apoyo a Ucrania, como también fondos adicionales para Israel, Taiwán, Irak y otros aliados estadounidenses.

Paralelamente, esta nueva ley de defensa elimina las sanciones que fueron impuestas sobre el gobierno de Bashar al-Assad, justificando la medida como un apoyo a la recuperación económica de Siria tras más de una década de guerra civil.

Del mismo modo, contiene un artículo que retiene el 25 % del presupuesto de viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si no entrega al Congreso los videos y órdenes de ataques en el Caribe.

Esto condiciona parte del presupuesto al cumplimiento de la transparencia sobre la campaña militar frente a Venezuela, justificada por Washington como parte del combate al narcotráfico.

La firma de la ley refuerza la agenda de seguridad nacional de la administración Trump, combina modernización militar, apoyo internacional y supervisión legislativa, y consolida la postura de Estados Unidos en defensa y política exterior para el próximo año fiscal.

