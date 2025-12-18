Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_trump_c22f732bca
Internacional

Trump firma ley de defensa y quita sanciones a Siria

La nueva ley militar tiene un valor de $900,000 mdd, elimina sanciones a Siria, aumenta salarios a tropas y destina fondos a Ucrania, Israel y otros aliados

  • 18
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos firmó este jueves una ley de defensa por valor de $900,000 millones de dólares para el año fiscal de 2026, en la cual se eliminan las amplias sanciones económicas a Siria, las cuales estaban vigentes desde hace más de una década.

La medida fue impulsada por un amplio apoyo bipartidista en el Senado y permitirá otorgar un aumento salarial del 3,6 % al personal militar estadounidense.

Con esta ley, además de buscar mejorar los salarios, también buscan modernizar las fuerzas armadas del país, incluyendo la construcción y adquisición de aviones, submarinos y la implementación de una reforma en la entrega de material militar.

La ley también destina $800 millones de dólares de apoyo a Ucrania, como también fondos adicionales para Israel, Taiwán, Irak y otros aliados estadounidenses.

Paralelamente, esta nueva ley de defensa elimina las sanciones que fueron impuestas sobre el gobierno de Bashar al-Assad, justificando la medida como un apoyo a la recuperación económica de Siria tras más de una década de guerra civil.

Del mismo modo, contiene un artículo que retiene el 25 % del presupuesto de viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si no entrega al Congreso los videos y órdenes de ataques en el Caribe.

Esto condiciona parte del presupuesto al cumplimiento de la transparencia sobre la campaña militar frente a Venezuela, justificada por Washington como parte del combate al narcotráfico.

La firma de la ley refuerza la agenda de seguridad nacional de la administración Trump, combina modernización militar, apoyo internacional y supervisión legislativa, y consolida la postura de Estados Unidos en defensa y política exterior para el próximo año fiscal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
AP_25352582267412_0c082fada6
Enviado ruso viajará a Florida por plan de paz para Ucrania
inter_maduro_petro_d393e538bc
Maduro llama a militares de Colombia a unirse; Petro lo rechaza
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
Salinas_Victoria_primera_vez_sede_de_las_Ligas_Menores_de_Beisbol_c941d64a03
Albergará Salinas Victoria Serie Nacional de Ligas Pequeñas
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×